I Cambodia troede de, at sumpskildpadderne var uddøde for 20 år siden. Men fredag den 26. november 2021 har naturfredningsfolk udsat 51 styk af de kritisk truede dyr i friheden.

Det er sket som et forsøg på at få arten til at trives på ny. Det skriver Reuters.

Den er også kendt som den sydlige flodskildpadde, og de store skildpadder står på listen over truede dyr.

Den Europæiske Union har hjulpet med at skaffe penge til programmet, som skal skaffe skildpadderne en fremtid i Cambodia.

En kongelig skildpadde, som arten kaldes lokalt i Cambodia. Foto: TANG CHHIN Sothy

Skildpadderne blev indsamlet mellem 2006 og 2015 – umiddelbart efter de blev udklækket.

De blev opfostret i et center og blev sat ud i Sre Ambelfloden i Cambodias kystprovins Preah Sihanouk.

De 31 hunner og 20 hanner var mellem 6 og 15 år gamle. De har alle fået implanteret en mikrochip, og de har også en akustisk transmitter sat fast på deres skjold.

Man troede, at den royale skildpadde, som arten hedder lokalt, var uddød i Cambodia indtil år 2000.

Det er anden gang, sumpskildpadderne slippes løs i Cambodia. Første gang var ved landsbyen Boeung Trach den 26. april 2019. Foto: TANG CHHIN Sothy

Sugningen af sand, ulovlig fiskeri og mangelen på levesteder gjorde tilsyneladende udfaldet.

Sumpskildpadden blev valgt til Cambodias nationale krybdyr i 2005.