Forskere og læger fik sig noget af en overraskelse, da de undersøgte en 38-årig mands hjerne.

Her gemte der sig nemlig en bændelorm. Og det har den formentlig gjort i mange år.

Det fremgår af et for nylig offentliggjort casestudie i The New England Journal of Medicine, skriver flere udenlandske medier som News.com og Fox News.

Det var ændret mental tilstand og 'volapyk-snak', der blandt andet førte til fundet af bændelormen i den 38-årige mands hjerne.

En mand havde en bændelorm i hjernen. Foto: The New England Medical Journal Vis mere En mand havde en bændelorm i hjernen. Foto: The New England Medical Journal

Manden kommer fra Guatemala, men har i 20 år boet i Boston.

En bændelorm er en parasit, der kan blive op til flere meter lang. En voksne bændelorm består af et 'hoved' og en række led. Leddene indeholder rigtig mange æg.

Manden, der blandt andet blev beskrevet som disorienteret, da han ankom til hospitalet, havde åbne øjne, men et ufrivilligt blik opad, ligesom han ikke svarede på spørgsmål eller kommandoer fra lægerne, oplyses der blandt andet om mandens tilstand.

Manden gennemgik flere undersøgelser, før man fandt frem til, at der var tale om en bændelorm.

Bændelormen har ifølge forskere været i mandens hjerne i mange år.

Ifølge Sundhed.dk forekommer bændelorm yderst sjældent i Danmark, men hyppigt i andre og mere underudviklede dele af verden.

Man kan få bændelorm af at spise råt okse- eller svinekød eller fisk.