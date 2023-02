Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Mange drømmer om skinnende hvide tænder, som man ser det hos hollywoodstjernerne.

For Mahmoud Ismail er drømmen om et Colgate-smil gået i opfyldelse, men ikke alle deler hans begejstring.

Flere kalder ham både »dum« og »sindssyg«, fortæller norske Dagbladet.

Den 25-årige australske podcastvært har betalt det, der svarer til cirka 20.000 kroner, for en kosmetisk tandlægebehandling så langt væk som i Tyrkiet.

Selve indgrebet må siges at være ganske voldsomt.

Alle Mahmoud Ismails tænder er blevet filet helt ned til små stumper, hvorefter han har fået påsat porcelænsfacader – også kaldet 'veneers'.

Mahmoud Ismail har på det sociale medie TikTok delt en video af hans oplevelse før, under og efter.

Videoen er gået viralt, og især billederne af hans nedfilede tænder har udløst mange reaktioner. Flere af dem negative.

Henter før-efter billede...

»Jeg er blevet kaldt både dum, sindssyg og fjollet. Men jeg sover godt om natten vel vidende, at jeg traf denne beslutning for mig selv. Jeg er den eneste, der skal leve med det her,« siger Mahmoud Ismail ifølge Dagbladet.

Han forklarer, at han i mange år har været utilfreds med, at hans tænder var små, og at han havde mellemrum mellem sine fortænder. Han elsker derfor sit nye udseende.

Flere tandlæger har dog sagt til ham, at behandlingen ødelægger hans tænder, og det ikke vil holde længere end fem år.

»Den ene tandlæge begyndte næsten at græde, fordi hun var så bekymret. At file mine tænder ned er vist ikke godt for mig og kan føre til, at jeg skal have en rodbehandling,« siger Mahmoud Ismail.

Mahmoud Ismail fik sine tænder filet helt ned til små stumper, så han kunne få påsat porcelænsfacader. Foto: Instagram Vis mere Mahmoud Ismail fik sine tænder filet helt ned til små stumper, så han kunne få påsat porcelænsfacader. Foto: Instagram

Skulle det ske, mener han, det vil være billigere for ham at tage tilbage til Tyrkiet og få tænderne fikset. Desuden synes han, at Tyrkiet er et dejligt land at holde ferie i.

Netop Tyrkiet er med tiden blevet et populært rejsemål for tandturisme, fordi der er mange penge at spare på tandbehandlinger.

Danske tandlæger har dog flere gange advaret danskerne mod at drage på tandrejse i lande som Ungarn, Polen og Tyrkiet. Den faglige kvalitet er ofte for dårlig, mener de.

B.T. har tidligere talt med formanden for Tandlægeforeningen, Susanne Kleist, som ikke ser nogen grund til at tage så drastiske metoder i brug som med de såkaldte 'veneers'.

»Det er bare dumt at fjerne sundt væv. Du ville heller ikke frivilligt fjerne en rask lillefinger for at få en kunstig finger på, bare fordi den var pænere,« udtalte Susanne Kleist i en artikel om realitystjernen Fie Laursen, som har fået lavet samme indgreb som Mahmoud Ismail – og også i Tyrkiet.

»Når først tænderne er væk, er der ingen vej tilbage. Man kan ikke fortryde, ligesom man kan med for eksempel en tatovering,« sagde Susanne Kleist.