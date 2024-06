Det var en nærmest ufattelig tragedie, og historien ramte også internationale medier.

Toårige Bronson blev fundet død sammen med sin far i deres hjem i januar.

Nu har et ligsyn fastslået den lille drengs dødsårsag, skriver Sky News.

Bronson Battersby blev 9. januar i år fundet død sammen med sin far Kenneth i deres hjem i Skegness i Lincolnshire i det østlige England.

En retsmedicinsk undersøgelse er nu kommet frem til, at Bronson Battersby døde af dehydrering.

Han blev fundet mellem sin døde fars ben.

En repræsentant fra de sociale myndigheder afgav under ligsynet forklaring, og her kom det frem, at politiet blev tilkaldt, fordi en nabo havde indrapporteret, at hun ikke havde set faderen Kenneth Battersby i adskillige dage, og der kom en lugt fra hans lejlighed.

Her fandt politiet de to døde personer, som først seks dage senere blev officielt identificeret som 60-årige Kenneth og Bronson Battersby.

I en meddelelse udsendt i dagene efter de to dødsfald forklarede de sociale myndigheder, at man havde haft kontakt med Kenneth Battersby den 27. december og havde aftalt et besøg 2. januar.

Men der var ingen respons, da man bankede på.

Et uannonceret besøg 4. januar førte heller ikke til, at man traf Kenneth og Bronson Battersby, og herefter kontaktede man igen politiet.

Kenneth Bronson menes at være død af naturlige årsager.