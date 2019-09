Det norske politi søger stadigvæk efter en 15-årig norsk pige, der har været meldt savnet af sine forældre siden i søndags.

Pigen hedder Emelie og er fra byen Ludvika, hvor hun sidst blev set søndag omkring frokosttid.

Emelie kørte på sin elektriske scooter, da hun forsvandt. Hun beskrives som 163 cm høj, blond hår og iført sort tøj og en rygsæk, da hun sidst blev set.

Daniel Brodin, der er chef for søgeorganisationen FIKK, siger, at man finder det meget vigtigt at finde hende.

Det norske politi har intensiveret eftersøgningen efter Emelie på 15 år, der forsvandt i søndags omkring frokosttid.

Daniel Brodin tilføjer, at man mistænker Emelie for at være blevet kidnappet. Det skriver Aftonbladet.

Det betyder, at FIKK har indledt en dobbelt eftersøgning med droner tirsdag.

Vidner mener at have set Emelie stige ombord på et tog til Storvik, der ligger omkring 11 kilometer fra Ludvika.

Politiet har derfor en gruppe, der søger i Ludvika, og en der søger i Storvik. Derudover gennemsøger man næsten alle offentlige ejendomme i Ludvika.

En kvinde har fortalt politiet, at hun har set Emelie på Mc Donald's i Ludvika omkring klokken 13.00 i søndags, hvor hun snakkede i telefon.

Det seneste døgn har politiet fået nogle interessante oplysninger.

Oplysningerne kommer fra en kvinde, der skulle have set Emelie på Mc Donald's i Ludvika omkring klokken 13.00 i søndags. Her skulle Emelie have snakket i telefon, hvor hun havde fortalt personen, hun snakkede med, at hun ville prøve at komme væk så hurtigt som muligt.

Andre oplysninger omkring hendes forsvinden gør, at der er al mulig grund til at fremskynde eftersøgningen.

Daniel Brodin ønsker dog ikke at gå i detaljer overfor offentligheden på nuværende tidspunkt.