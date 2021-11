FC Københavns 16-årige svenske supertalent, Roony Bardghji, fik sin Superliga-debut, da han søndag startede inde i københavnernes 1-1-kamp hjemme mod AGF.

Og Roony kvitterede for tilliden ved at levere en Man of the Match-præstation. Og måske skal man skynde at nyde ham i Superligaen, mens man kan.

B.T.s transferpodcast, Transfervinduet, kan fortælle, at den engelske Premier League-topklub Chelsea er brændt varm på FCK-kometen, der netop er fyldt 16 år.

SÅ meget, at London-klubben havde sendt deres head of youth recruitment, Jim Fraser, til København for at syne Roony Bardghji FCKs U19-kamp mod Silkeborg i starten af november. Og det er et klart signal om, at englændernes interesse er særdeles varm.

Premier Leagues førerhold var også til stede, da Roony Superliga-debuterede i Parken søndag aften.

Chelsea var allerede kraftigt inde i billedet, da Roony i sommeren 2020 skiftede fra Malmö FF til FC København. Og forelskelsen skulle altså stadig være intakt – dog skulle den endnu ikke have nået FCK-sportsdirektør Peter 'PC' Christiansens bord.

Ifølge podcasten kunne Chelsea være fristet af en løsning, hvor man køber stortalentet fri for at leje ham tilbage til FC København i en sæson eller to. Men det er dog tvivlsomt, om det er en løsning, som FCK ville være interesseret i.

Chelsea er langt fra den eneste klub, der har opdaget det store svenske talent. 'Transfervinduet' har tidligere fortalt, at både Ajax og FC Barcelona har sendt besøgsinvitationer til Roony Bardghji.

Den tyske kæmpeklub Bayern München har tidligere også meldt deres interesse.

Roonys åbenlyse talent og det faktum, at han er under 18 år og dermed kan tælle som en hjemmedyrket spiller i 'homegrown'-reglerne, gør ham til en særdeles eftertragtet vare på markedet.

Roony Bardghjis forældre stammer fra Syrien. Han er født i Kuwait – men har svensk statsborgerskab. Teenagekometen har kontrakt med FC København til vinteren 2024.