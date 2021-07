28-årige Nicolaj Thomsen er stadig på jagt efter en ny klub, efter skiftet til Urawa Red Diamonds gik i vasken. AaB har været i kontakt med ham.

Som 'Transfervinduet' tidligere har kunnet fortælle, var den tidligere FCK-spiller i dialog om et skifte til Japan, men det gik i vasken, da Tokyo-klubben havde overskredet sin kvote af udlændinge, der er tilladt i klubben.

Urawa har blandt andet allerede hentet danske Kasper Junker og Alexander Scholz.

Så lige nu er Thomsen, hvis kontrakt med FCK udløb denne sommer, fri på markedet. Men han har ikke travlt, for ifølge B.T.s oplysninger har han allerede sagt nej til flere tilbud, fordi han venter på det helt rigtige.

Skal Thomsen hjem til AaB? Foto: Henning Bagger

Thomsen er glad for København og trives i byen, og som 'Transfervinduet' forstår det, har der været kontakt med blandt andre Lyngby i 1. division, men det vil kræve, at han går på kompromis med lønnen for at blive boende i København sammen med sin kæreste.

En anden mulighed er at tage hjem til rødderne.

For i Aalborg, hvor Thomsen fik sit helt store gennembrud, er man opmærksom på hans ledighed. AaBs sportschef, Inge André Olsen, bekræfter, at der har været kontakt med Thomsen.

»Vi har kontakt med agenten, og der er mange, der snakker med Thomsen. Det er altid sådan, at logistikken skal gå op, for vi har mange spillere i den position, men han er en interessant spiller for os. Foreløbig er det ikke blevet til mere end det,« siger Olsen til 'Transfervinduet', der dermed på ingen måde afviser, at Thomsen kunne være relevant for nordjyderne.

»Der er et regnestykke, der skal gå op (i forhold til truppen, red.), så lad os se, hvad der sker i de næste uger,« lyder det fra Olsen.

Nicolaj Thomsen spillede fra 2011 til 2016 for AaBs Superliga-mandskab, inden han røg til franske Nantes.

Opholdet blev dog på inden måde en succes, og i 2017 stod FCK, dengang anført af Ståle Solbakken, klar med åbne arme. Her blev det dog også kun til sporadiske glimt af storspil for københavnerne, inden kontrakten ikke blev forlænget denne sommer.

Og nu er Thomsen stadig fri på markedet – men med flere bejlere.