Daniel Wass' fremtid bliver ikke i Danmark – hverken i Brøndby eller FCK.

Wass, der var en stor del af EM-eventyret med Danmark denne sommer, har kontrakt med Valencia frem til næste sommer. Og indtil videre forbliver det sådan.

Landsholdsspilleren har ellers fået tilbud fra både sin tidligere klub Brøndby, men også fra rivalerne FCK, som B.T. tidligere har berettet om.

Men ingen af dem får ifølge 'Transfervinduets' oplysninger glæde af Wass, der hverken vil takke ja til Brøndby eller FCK. Som det ser ud nu, kommer han altså ikke hjem til Danmark.

Foto: WOLFGANG RATTAY

Brøndby har ellers været det mest relevante bud for Wass, der spillede i klubben fra 2006 til 2011 og aldrig har lagt skjul på sin kærlighed til vestegnsklubben.

Selvom FCK har strakt sig langt lønmæssigt og var klar til at gøre ham til en særdeles velbetalt Superliga-spiller, har Vestegnen været hans foretrukne destination af de to, men det bliver ikke i denne omgang, lader det til.

Wass har kunnet se Brøndby sælge profilen Jesper Lindstrøm, mens flere spillere fra mesterskabsstammen fra sidste sæson også er forsvundet.

Desuden kan Brøndby-anfører Andreas Maxsø meget vel være fortid i mesterklubben i løbet af de næste måneder, og de vilkår har ikke været befordrende for Wass' lyst til at komme hjem igen.

Den 32-årige fodboldspiller er tidligere i dette vindue blevet sat i forbindelse med et skifte til Marseille, hvor sportsdirektør Pablo Longoria er lun på danskeren.

Longoria var også med til at hente Wass til Valencia og ser gerne, at de to bliver genforenet i Frankrig.

Derfor er der stadig muligheder i spil for Wass' fremtid.

Dog ikke i Danmark i denne omgang.