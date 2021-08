Køge Bugt Motorvejen er en af Danmarks mest trafikerede motorveje. Snart kan dele af den blive overdækket.

Det sker, efter et stort antal af mennesker i Solrød Kommune har klaget over den megen støj, der kommer fra motorvejen.

Det skriver TV 2 Lorry.

Ifølge Vejdirektoratet er der omkring 3000 støjbelastede boliger i Solrød Kommune. Det svarer til mere end 30 procent af boligerne i kommunen.

Derfor vil borgmesterkandidaten for Socialdemokratiet i Solrød Kommune, Jonas Ring Madsen, nu gøre op med den støj, der generer tusindvis af mennesker i Solrød.

»Vi vil undersøge mulighederne for at overdække Køge Bugt Motorvejen. Vi ved godt, at det kan lyde som en umulig plan. Men store udfordringer kræver ambitiøse løsninger,« siger Jonas Ring Madsen.

I Hamburg har man allerede overdækket motorvejsstrækninger. Hvidovre er også tæt på at lancere en lignende løsning i forbindelse med Holbækmotorvejen. Det gør socialdemokraten fortrøstningsfuld.

»Jeg tænker ikke, det er en umulig plan, når der er lignende projekter andre steder. Men når man som borger hører om at dække hele motorvejen til, så kan det virke lidt urealistisk, og det er derfor, vi prøver at italesætte, at det godt kan lade sig gøre,« siger Jonas Ring Madsen.

Forslaget om at etablere overdækning af Køge Bugt Motorvejen er Socialdemokratiets væsentligste forslag til at bekæmpe den stigende støj i Solrød Kommune, når der den 16. november i år er valg til kommuner og regioner.

Han tror også, at nabobyer som Ishøj, greve og Køge går med de samme tanker, som han og partiet gør. Men han understreger dog, at man i Solrød har det største antal af støjplagede boliger i forhold til de øvrige kommuner på strækningen. Det viser Vejdirektoratets opgørelse også.

I statens infrastrukturplan, som blev vedtaget i juni, blev der afsat tre milliarder til støjbekæmpelse. Her indgik Solrød Kommune ikke i planen. Derfor bliver projektet umiddelbart nød til at blive finansieret af kommunen selv og eventuelle investorer.