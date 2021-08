To drenge på henholdsvis 10 og 11 år står bag de stenkast, der fandt sted på motorvejen ved Silkeborg onsdag.

Politiet fik anmeldelsen om stenkastene klokken 12.40, hvorefter en patrulje kørte til stedet. Her fandt de to drenge på 10 og 11 år, der angiveligt var en del af en større gruppe, som stod bag 'drengestregerne'. Det skriver TV Midtvest.

Drengene indrømmede, at de havde kastet med småsten ned på en række biler i nærheden af Høje Kejlstrupvej ved Silkeborg.

»Vores forebyggelsesafdeling har talt med drengene og deres forældre, og drengene er meget kede af situationen. Det er ikke vores opfattelse, at de har ønsket at skade nogen, men mere har handlet i kådhed,« fortæller politiassistent Flemming Just til TV Midtvest.

I 2018 blev der rapporteret om lignende hændelser på strækningen. Dengang var det dog større sten, der var tale om, og Flemming Just siger, at den nye sag ikke kan sammenlignes med de gamle sager.

Dengang var omfanget mere alvorligt og skaderne ligeså.

»Det ændrer dog ikke på, at det er meget farligt at kaste genstande mod kørende biler. Hvis man bliver forskrækket og rykker i rattet i høj fart, kan det gå helt galt. Og det er jeg også overbevist om, at drengene har forstået,« siger Flemming Just.

Politiet har indtil videre kendskab til to biler, der blev ramt onsdag.