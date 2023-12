Opfordringen til fredagens morgentrafikanter er tydelig.

»Hvis man begiver sig ud i trafikken her til morgen, skal man altså køre lidt ekstra forsigtigt,« siger Martin Rytoft, vagthavende hos Vejdirektoratet.

For igen i nat har der været temperaturer ned mod de tocifrede minusgrader.

»Det har været koldt i nat, og med den sne, der er faldet i går og våde veje, som fryser, så bliver det rigtigt glat flere steder,« siger Martin Rytoft fra Vejdirektoratet:

»Der er ikke faldet sne i samme mængder i dag, som der gjorde i går. Men der er glatte veje i det meste af landet. Også selvom vejene ser ryddede ud, så er der glat mange steder.

Fra Vejdirektoratet, der er ansvarlig for statsvejene, lyder det videre, at der stadig er gang i snerydningen, for der er faldet lidt sne enkelte steder i landet.

Alle saltspredere er ligeledes ude at køre fredag morgen og har kørt hele natten.

Også DMI advarer fredag morgen om, at »der er risiko for is- og sneglatte veje i hele landet.«

Vejene kan være lumske, her ved Svennerup. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Vejene kan være lumske, her ved Svennerup. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

»Så kør forsigtigt,« lyder det på X.

Vintervejret kan også påvirke den offentlige transport.

Eksempelvis måtte alle busser i Aarhus aflyses torsdag morgen efter det voldsomme snefald. Senere på dagen kom der gang i ruterne igen.

Det lyder dog fredag morgen på Midttrafiks hjemmeside:

'Flere steder i Region Midtjylland er der glatte veje på grund af sne og is, og det giver forsinkelser og aflysninger for busser og flextrafik. Vi anbefaler, at du tager hjemmefra i god tid og tjekker din afgang.'

Men som Martin Rytoft fra Vejdirektoratet konkluderer:

»Det ser bedre ud i dag end i går i hvert fald,« siger han.

