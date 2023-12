Kalenderen siger 1. december, og vejrguderne gør da også sit til at få os i julestemning.

Vejret fortsætter nemlig i det vinterlige spor med sneflokke, der kommer vrimlende.

»I dag (fredag, red.) bliver det på mange måder en gentagelse af de seneste dages vejr,« afslører vagthavende meteorolog hos DMI, Hans Peter Wandler, og tilføjer:

»En nordlig strømning af kold luft danner enkelte snebyger de fleste steder. Nogle steder vil være mere udsatte end andre, så det kan være meget lokalt, hvor store snemængderne bliver.«

Selvom han understreger, at det er svært at forudsige, hvor sneen falder, og hvor meget der kommer, drister han sig til at forudsige, at den nordlige strømning af kold luft kan skabe såkaldte Kattegat-byger. I så fald vil Østjylland, Fyn, Vest- og Nordsjælland være mest udsat for sne, forklarer han.

»Men jeg tør ikke sige, at der er nogle steder, hvor der slet ikke falder sne, og at det så andre steder vil vælte ned.«

Og det bliver ikke bare en hvid – men også en kold fredag.

I dagstimerne vil temperaturerne ligge mellem minus fire og op til en graders varme.

Endnu en kold morgen Lokalt ned omkring 10 graders frost, andre steder kun omkring frysepunktet. Der kan komme et drys af sne

Der er risiko for is- og sneglatte veje i hele landet, så kør forsigtigt. Læs mere https://t.co/mGrK3M3QfK

og følg https://t.co/RfYizZD9Uh pic.twitter.com/1TFFqmzBK7 — DMI (@dmidk) December 1, 2023

Og så bliver det endnu en kold nat med ned til minus ti grader de koldeste steder – primært inde i landet.

»Så det er med at huske hue og vanter, hvis man skal til julefrokost,« råder meteorologen.

Når det gælder weekendens vejr, er der ikke meget ændring at spore.

»Det er ikke den store variation. Det bliver skyet med enkelte snebyger, og om aftenen og natten koldt ned til ti graders frost. Lokalt måske koldere,« siger Hans Peter Wandler.

Er du allerede nu træt af sne og kulde, er der måske håb i den kommende uge, hvor DMI sporer en lille 'mildning.'

Den vagthavende meteorolog pointerer dog, at det endnu er for lang ud i fremtiden til at sige noget sikker om.

»Og noget markant vejrskifte, er der ikke tale om.«