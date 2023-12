Fyn og den sydlige del af Jylland har lokalt været ramt af helt ned til 14 frostgrader natten til torsdag.

Natten til torsdag og i de tidlige morgentimer har det sneet mange steder i den nordlige og østlige del af landet.

Det siger Trine Pedersen, der er vagthavende ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

Hun har svært ved at sige helt præcist, hvor meget sne der er faldet i de forskellige egne. Det måles først manuelt i løbet af morgenen.

- Rigtig mange steder er der faldet 2-5 centimeters sne, og så er der nogle steder, hvor der er faldet væsentlig mere, siger hun klokken 06.30.

Snevejret har fået stor betydning i Aarhus, hvor Midttrafik har aflyst alle bybusser torsdag morgen. Det skriver TV 2 Østjylland.

Ind til videre er driften helt indstillet ind til klokken 11 ifølge TV 2.

Stefan Ladeby, som er vagtchef ved Københavns Politi, fortæller, at der er sket mange færdselsuheld spredt ud over hele kredsen.

- Det er både for cyklister og bilister. Så vi opfordrer selvfølgelig folk til at passe på hinanden og passe på de glatte veje, siger han.

I de områder, der har været ramt af snebyger, ligger temperaturen omkring frysepunktet, siger Trine Pedersen.

Modsat har der været klar himmel over Fyn og den sydlige del af Jylland. Her har man til gengæld kunne opleve helt ned til 14 graders frost lokalt.

Kigges der frem mod den resterende del af dagen, vil snevejret rykke sydover.

Fredag og lørdag vil det fortsat være koldt med en nordøstenvind. Særligt ved kysterne ud mod Kattegat vil snebygerne komme ind.

Torsdag morgen advarer Sund & Bælt også om glat føre på Storebæltsbroen.

- Vær opmærksom på glat føre og is på kørebanen, hvis turen går over Storebæltsbroen. Der køres med saltspreder, lyder det i et opslag på det sociale medie X.

Vintervejret har i det hele taget bidt sig fast i Danmark. Det har de seneste dage ført til usædvanligt kolde morgener.

Tirsdag stod borgere i Roskilde på Sjælland og i Karup i Midtjylland op til temperaturer, der nærmede sig ti frostgrader.

/ritzau/