Der er sket et uheld på Fynskemotorvej ved Ejby på Fyn.

Her har en bil taget fejl af afmærkninger på motorvejen og er endt på taget.

Det bekræfter Fyns Politi over for B.T.

»En personbil har taget fejl af afmærkningerne ved vejarbejdet og er kørt ud i midterrabatten. Herefter er den endt på taget i forbindelse med uheldet,« forklarer vagtchef Kenneth Taanquist.

Foto: presse-fotos.dk Vis mere Foto: presse-fotos.dk

Vagtchefen forklarer, at uheldet også skaber kø, da mange bremser ned for at se bilen, som er endt på taget.

Ifølge Vejdirektoratets trafikkort er der tæt trafik og hastighederne er nede på under 25 km/t

Personen er ikke kommet alvorligt til skade, men er dog blevet kørt til hospitalet for undersøgelser.

I øjeblikket er Vejdirektoratet på vej til stedet for at forsøge at få bilen fjernet.