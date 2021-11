En ukendt genstand spærrede søndag eftermiddag Øresundsmotorvejen i retning mod Sverige. Lige ved Royal Arena.

Vagtchefen ved Københavns Politi Thomas Hjermind fortæller til B.T., at man 14.51 fik en anmeldelse fra føreren af en personbil. Vedkommende havde set en gruppe »unge drenge« kaste en genstand fra en bro ned på motorvejen.

Den genstand er endnu ikke fundet, og Thomas Hjermind oplyser, at politiet har været nødt til at lukke stækningen på motorvejen for at undersøge stedet og finde genstanden. Efterforskningen er slut, men han kan ikke oplyse, hvad man fandt endnu.

»Der er ingen skader på personer eller materialer,« siger vagtchefen.

Klokken 16.24 søndag kan Vejdirektoratet oplyse, at vejen igen er åben. Der er fortsat lidt kø på stedet.

Man ved ikke særlig meget om gerningspersonerne, og at der ikke er nogle anholdelser endnu.

»Vidner må meget gerne ringe 114,« afslutter Thomas Hjermind

