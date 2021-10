Hvis du er en af de danskere, der kører for stærkt på vejene, er det en god idé at sænke farten.

På mandag får du endda et ekstra incitament, da politiet her går i gang med landsdækkende fartkontrol, som kommer til at vare frem til fredag.

Det skriver Rådet for Sikker Trafik, som også er en del af kampagnen for at få farten ned på vejene.

Og hvis man spørger danskerne, er de glade for politiets kontroller.

Synes du, at det er en god idé med mere fartkontrol?

I en undersøgelse blandt 5.023 bilister, der er gennemført af Wilke og Rådet for Sikker Trafik, siger syv ud af ti, at de ønsker mere fartkontrol.

Størst opbakning findes der hos bilisterne over 50 år, hvor det er hele 72 procent, som støtter op.

Kun syv procent mener, at det er en dårlig eller ligefrem meget dårlig idé med mere fartkontrol.

»Når der er så mange, der bakker op om politiets fartkontrol og ligefrem ønsker mere kontrol, så siger det os, at for høj fart opleves som et stort problem mange steder,« siger Michelle Laviolette, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.

Politiet får da også hvert år flere tusinde henvendelser fra borgere over hele landet, som ønsker mere fartkontrol i netop deres område.

»Mange ulykker kan også undgås, hvis flere respekterer fartgrænserne. For selv en lille fartoverskridelse kan være fatal, hvis der pludselig sker noget uventet i trafikken,« siger Christian Berthelsen, politiassistent i Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

Ifølge Rådet for Sikker Trafik er for høj fart involveret i cirka fire ud af ti dødsulykker.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at der i Danmark 2020 var 163 dræbte i trafikuheld. Det er lavere end noget år fra det seneste årti. Det højeste var i 2010, hvor 255 døde i trafikuheld.