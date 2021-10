Præcis en måned, efter en 26-årig herboende syrer blevet fundet blødende på gaden på Nørrebro, kan Københavns Politi meddele, at man har anholdt endnu en formodet gerningsmand.

Der er tale om en 24-årig mand, der er mistænkt for i forening med en 21-årig at stå bag det knivstikkeri, der ved 23-tiden den 7. september kostede den 26-årige livet.

»Vi kan dog ikke udelukke, at der kan have været flere medvirkende, og der kan derfor komme flere anholdelser i sagen,« siger leder af afdelingen for personfarlig kriminalitet i Københavns Politi, vicepolitiinspektør Bjarke Dalsgaard, i en pressemeddelelse.

I forvejen sidder den 21-årige mand fængslet i sagen.

Onsdag morgen er Københavns Politi stadig til stede på gerningsstedet.

Han blev fremstillet i grundlovsforhør 9. september, hvor sigtelsen lød, at han 'i forening og efter fælles forståelse og aftale med en eller flere uidentificerede medgerningsmænd' havde stukket den 26-årige flere gange med døden til følge.

Den unge mand nægtede sig skyldig og ønskede ikke at udtale sig under grundlovsforhøret, der i øvrigt foregik bag lukkede døre. Dette af hensyn til politiets efterforskning.

En efterforskning, der altså nu har ledt til endnu en anholdelse. Motivet for drabet er dog fortsat uklart. Det samme er billedet af, hvad der skete forud for drabet.

»Vi har ikke endeligt kunne fastlægge motivet til drabet endnu, men vi ser nogle indikationer på, at der har været en forudgående kontakt mellem de to sigtede og den dræbte,« forklarer Bjarke Dalsgaard, og fortsætter:

Blomster efterladt ved gerningsstedet for knivdrabet.

»Vores nuværende vurdering er derfor, at det ikke var et tilfældigt møde, der førte til drabet.«

Københavns Politi udsendte i forbindelse med drabet et signalement af offeret i håb om, at vidner eller andre med viden i sagen ville henvende sig.

I signalementet lyder det, at den dræbte var næsten skaldet og havde sort fuldskæg. Han var iført blå jeans, sort T-shirt med Levis-logo, sorte Nike-sneakers med hvide såler, og han havde en guldkæde om halsen.

Har man set han forud for drabet eller har man andre oplysninger i sage, opfordrer Københavns Politi til, at man tager kontakt på 1-1-4.