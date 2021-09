Tirsdag døde en 26-årig mand ved Hans Tavsens Park på Nørrebro i København efter at være blevet stukket ned med en kniv.

Politiet har anholdt en 21-årig mand, som formodes at være gerningsmanden, men han var angiveligt ikke alene under forbrydelsen.

Københavns Politi leder således stadig efter en eller flere medgerningsmænd. Det fremgår af grundlovsforhøret torsdag middag.

»Vi har en formodning om, at der kan være flere gerningsmænd,« fortæller Bjarke Dalsgaard Madsen, vicepolitiinspektør og leder af afdelingen for personfarlig kriminalitet, til B.T. i forlængelse heraf.

Under grundlovsforhøret er det også kommet frem at den 21-årige er sigtet for at have stukket den nu afdøde 26-årige flere gange i forening med en eller flere ukendte medgerningsmænd.

Om den 21-årige bliver varetægtsfængslet ved vi ikke på nuværende tidspunkt.

Pressen blev således bedt om at forlade retslokalet, efter sigtelsen var læst op, da dørene blev lukket på begæring fra anklageren.

Ligeledes blev der nedlagt navneforbud, hvilket forhindrer B.T. i at omtale den sigtedes identitet.

Den 21-årige skulle ifølge vicepolitiinspektøren være blevet anholdt på Nørrebro i København tirsdag omkring klokken 21.30.

»Det foregik helt fredeligt,« fortæller Bjarke Dalsgaard Madsen.