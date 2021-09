Det var et blodigt drama, der udspillede sig på Nørrebro tirsdag aften, hvor en 26-årig ung mand blev stukket ned ved Hans Tavsens Plads.

Han afgik senere ved døden, og gerningsmaden er fortsat på fri fod.

Politiet er i fuld gang med efterforskningen, og samtidig har de lokale fået nok af volden på Nørrebro. Derfor samles de klokken 17 og tager gaderne tilbage.

»Vi finder os ikke i det. Fandeme nej,« lyder det fra en af arrangørerne bag eventet, Jan Malinowski, der selv bor på Nørrebro.

Klokken 17 er eventet 'Vi Tager Gaden Tilbage', og her møder en masse mennesker op på pladsen, hvor den unge mand blev stukket ned.

»Her står vi så og snakker med folk. Vi har noget kaffe og nogle badges med. Forhåbentlig får det folk til at tænke sig lidt om, inden de stikker nogen ned igen, men jeg er hverken blåøjet eller naiv, jeg ved godt, det her vil fortsætte, men vi viser, vi ikke bare er ligeglade,« siger Jan Malinowski.

Han håber dog, at dialogen og eventet sætter fokus på problemstillingen. Måske der endda kommer nogle naboer, der har set noget, som kan hjælpe efterforskningen.

Jan Malinowski er ikke bare træt af volden, men også det signal, det sender. Derfor vil han være med til at arrangere eventet, fordi han vil sørge for, at Nørrebro er et godt sted at være.

»Jeg vil udbrede historien om, at det er godt at være her. Der er enkelte mørke hjørner, men på resten af Nørrebro er der søde og rare mennesker, som ikke render rundt og stikker og skyder.«

Gruppen bag arrangementet kalder sig 'Vi Tager Gaden Tilbage' og har egentlig eksisteret længe. Den blev stablet på benene, da en bandekonflikt mellem rivaliserende bander blussede op på Nørrebro nogle år tilbage.

Men nu er gruppen aktiv igen.

Værtshusslagsmål og husspektakler går gruppen ikke så meget op i, men de store slag med bander og vold i de mørke timer er en mærkesag for gruppen.