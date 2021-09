Ingen ved tilsyneladende, hvorfor en ung mand blev stukket ned og dræbt i København tirsdag aften.

Derfor udsender politiet nu et signalement af den afdøde, som mistede livet under overfaldet på indre Nørrebro.

Det sker i håb om at finde nye vidner til forbrydelsen.

Det skriver Københavns Politi på Twitter.

Den dræbte var herboende syrer, var næsten skaldet og havde sort fuldskæg. Han var iført blå jeans, sort t-shirt med Levis logo, sorte Nike sneakers med hvid sål, og han havde en guldkæde om halsen. Kontakt os på 1-1-4 hvis du ved eller har set noget #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) September 8, 2021

Den dræbte er en 26-årige herboende syrer. Han var næsten skaldet og havde sort fuldskæg.

På gerningstidspunktet var han iført blå jeans, en sort T-shirt med Levis logo, sorte Nike sneakers med hvid sål.

Han havde en guldkæde om halsen.

Den 26-årige blev stukket ned på Hans Tavsens Gade på Nørrebro kort før klokken 23 tirsdag aften.

Vi søger vidner til et knivstikkeri ved Hans Tavsens Gade i går aftes mellem 22 og 23. Her blev en 26-årig mand knivstukket. Han døde senere af sine kvæstelser. Har du set eller ved noget om knivstikkeriet, så kontakt os på 1-1-4 #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) September 8, 2021

Han blev kort efter bragt til hospitalet i kritisk tilstand, men hans liv stod ikke til at redde, og kort efter blev han erklæret død.

Vicepolitiinspektør og leder af personfarlig afdeling ved Københavns Politi, Bjarke Dalsgaard Madsen, sagde tidligt onsdag morgen til B.T., at der ikke er noget klart motiv til forbrydelsen.

Den dræbte var ikke det, man kalder »kendt af politiet,« og der er ikke noget, der tyder på, at drabet er banderelateret.

»Det er for tidligt at sige endnu, men der er intet, der tyder på det lige nu. Man kan flyve under radaren i den verden, men vi kender ham ikke for den slags,« siger vicepolitiinspektøren.

»Lige nu er alt muligt, og vi efterforsker bredt. I øjeblikket drejer det sig om at gå ud på den store klinge og søge i området og afhøre vidner, så vi søger med lys og lygte efter vidner,« siger han.

Københavns Politi opfordrer alle, der kan have set noget i området omkring Hans Tvasens Gade i timerne inden drabet, til at kontakte politiet.

Har du oplysninger, der kan hjælpe politiet, så ring til Københavns Politi på telefon 114.