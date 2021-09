Det skæppede godt i statskassen op til weekenden, da danskerne susede ud af Vestmotorvejen tæt på Storebæltsbroen på Korsør-siden.

Hele 458 fartsyndere blev i løbet af blot 12 timer torsdag og fredag blitzet i politiets fartkontrol på strækningen, hvor man må køre 110 km/t.

Hver fartsynder har minimum fået en bøde på 1.000 kroner, og to bilister kørte så stærkt, at bøden blev takseret til 5.500 kroner. Samlet løber bøderne op i næsten en halv million kroner. Det skriver Fyns.dk.

De to hurtigste bilister kørte henholdsvis 167 km/t og 168 km/t. Udover bøden kan de se frem til at skulle til en ny køreprøve, hvis de vil beholde kørekortet.

En af politiets fotovogn var på arbejde torsdag og fredag ved Storebæltsbroen. Arkivfoto. Foto: Emil Helms

Yderligere to bilister havde så travlt, at de fik et klip i kørekortet. Dermed har de mindst kørt 144 km/t, og deres bøde lyder derfor på mindst 3.500 kroner.

I løbet af næste år bliver der indført skrappere midler for at få farten ned på Storebæltsbroen og også i Øresundstunnelen.

Allerede nu er der ved at blive opsat automatisk fartkontrol, som kommer til at fungere på en ny og smartere måde, så fartsyndere ikke bare kan bremse ned, lige ind de bliver blitzet.

Det nye system, som transportminister Benny Engelbrecht har varslet i drift i 2022, er nemlig såkaldt strækningskontrol.

Det fungerer ved, at der placeres to kameraer på strækningen.

Når man passerer det første kamera, begynder stopuret at tælle, og når bilen passerer kamera nummer to, stopper tiden.

Derpå beregnes gennemsnitshastigheden mellem de to kameraer.

Er den højere end den tilladte, modtager bilisten en bøde i e-Boks.

Fartgrænsen på Storebæltsbroen er normalt 110 km/t, mens den normalt er 90 km/t i Øresundstunnelen.

Ifølge opgørelser fra Vejdirektoratet fra 2019 kører 85 procent af bilisterne for stærkt ved tunnelindgangen til Øresundsforbindelsen. 50 procent af bilisterne kører for stærkt på Storebæltsbroen.