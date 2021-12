Det kan potentielt gå ud over liv og lemmer, når lastbilchauffører trodser Sund & Bælts nyindførte forbud og krydser broen i kraftig blæst.

Det oplevede John Nielsen, da han for nylig kørte over Storebælt i retning mod Fyn. Pludselig så han en lastbil svinge faretruende foran ham midt på motorvejen.

»Han vipper meget med traileren, og jeg beder min kone om at filme det, siger John Nielsen.

I videoen ser man, hvordan en lastbil svinger skarpt og næsten vælter på grund af kraftfuldt blæsevejr tirsdag.

John Nielsen var næsten kun lige kørt op på broen og kørte lige bag lastbilen, som kørte med havariblinket tændt. Ifølge John Nielsen kan det være, at chaufføren i lastbilen ikke har været opmærksom på de nye skilte ved broen.

»Jeg har jo set skiltene, og de står på dansk. Halvdelen af lastbilchaufførerne er vel udlændinge. Så det skal som minimum stå på engelsk og tysk, hvis det skal give nogen mening,« siger han og tilføjer:

»Men man kan jo ikke andet end at gætte det.«

John Nielsen kører tit over broen, og det var første gang, han så skiltene om forbuddet for vindfølsomme køretøjer. Derfor bebrejder han heller ikke nødvendigvis de chauffører, der tager turen alligevel.

»Hvordan skulle de vide, at det betyder, at de ikke må køre over? De er måske også kørt over masser af gange.«

Den lastbilchauffør, der kørte foran John Nielsen og hans kone, lykkedes med at tage farten af og køre ind til siden, inden der skete noget. Derefter kunne de andre biler køre forbi.

»Det var meget voldsomt, vi kørte bare i en personbil, men det rykkede meget i den.«

Men tilfældet er langt fra det eneste, hvor lastbiler kører over Storebælt i voldsom blæst. Natten til torsdag gik det endnu mere galt. Der flåede kraftig vind en lastbil itu på Storebæltsbroen.

Lastbilen kunne ikke holde til den kraftige vind på Storebæltsbroen natten til torsdag.

Det er selvom Sund og Bælt tirsdag annoncerede, at de er færdige med at anbefale kørsel med vindfølsomme køretøjer. Anbefalingen er nu blevet til et decideret forbud.

»Vi oplever desværre, at rigtig mange chauffører med for eksempel en tom trailer eller en tom sættevogn på lastbilen kører ud på broen, selvom vi fraråder det,« siger Kim Agersø Nielsen, der er chef for vejanlæg i Sund og Bælt, og fortsætter:

»Det kan have store konsekvenser for de øvrige trafikanter, hvis ens køretøj vælter - og dermed spærrer for den øvrige trafik. Det vil vi gerne lave om på.«

Der er ikke nogen melding om, hvad der skete med lastbilen fra videoen.