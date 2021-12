Han glemmer aldrig lyden af skriget og det voldsomme syn, han så på tv-skærmen.

Hans søster var netop kommet alvorligt til skade, og alvoren var ikke til at tage fejl af, mens hun skreg af smerte midt på halgulvet.

»Det var skrækkeligt. At kunne høre hende være i så stor smerte, det gjorde ondt. Meget mere, end man måske skulle tro.«

Sådan siger Jonas Rej til B.T. dagen derpå, efter han så sin søster, landsholdsspilleren Mia Rej, komme til skade med sit knæ i torsdagens kamp mod Tunesien.

Foto: Liselotte Sabroe

En knæskade, der sendte resten af det danske landshold i noget nær choktilstand og med tårer i øjnene på bænken.

Hjemme hos familien var det da også et gigantisk chok, som pludselig ramte dem i Danmarks VM-åbningskamp.

»Man har set skader før, men når det så lige pludselig sker for ens søster, så er det helt surrealistisk. Jeg sad virkelig bare og håbede på, det ikke var sandt,« fortæller den 22-årige lillebror.

Mens hele Danmark så med, kunne han se sin søster liggende grædende på gulvet, og i det øjeblik havde han da også svært ved at forstå, hvad der netop var sket.

»Jeg tænkte: 'Det sker bare ikke, det her'. Jeg måtte tage noget tid for mig selv og lige samle tankerne,« forklarer han.

Sammen med sin mor sad han og så torsdagens kamp derhjemme – flere tusinde kilometer væk fra hallen i Granollers, Spanien.

Og netop afstanden er lige nu svær at håndtere, lyder det videre:

»Det var forfærdeligt at sidde så langt væk og ikke kunne gøre noget. Man føler sig så hjælpeløs i situationen.«

Mia Rej sammen med sin lillebror, Jonas Rej, i 2018. Foto: Privatfoto

På trods af, at det efterhånden er mere end et halvt døgn siden, at skaden skete, har Jonas Rej ikke været i kontakt med sin storesøster – endnu.

»Når sådan noget sker, så skal hun også selv lige omfavne det først, tror jeg. Jeg har faktisk ikke turdet sende en sms endnu, da det er noget af en besked, der skal sendes afsted i så svær en tid,« fortæller han.

Det var i torsdagens VM-kamp, at 31-årige Mia Rej måtte bæres fra banen på en båre efter et sammenstød med holdkammeraten Mette Tranborg, der landede oven på danskerens knæ.

Herefter meddelte landsholdets lægestab, at playmakeren skulle scannes fredag formiddag på et hospital i Spanien.

Indtil videre er der ikke meldt noget ud omkring omfanget af Mia Rejs skade.

Odense Håndbold-stjernen har tidligere været ramt af to alvorlige knæskader i karrieren.