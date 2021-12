Et hjerteskærende skrig lagde en dæmper på Danmarks åbningssejr ved VM, da profilen Mia Rej måtte bæres fra banen med en skade i knæet.

Langt fra håndboldhallen i Granollers sad Rejs holdkammerat i Odense Håndbold Kamilla Larsen med sin mand og sine to børn på Club La Santa på Lanzarote. De skulle hygge sig med håndbold og julekalender, men Rejs skade tog noget af humøret.

»Det gør ondt langt ind i sjælen, og jeg føler så meget med hende. Jeg blev rigtig ked af det på hendes vegne,« fortæller Kamilla Larsen til B.T.

Ligesom landsholdsspillerne i hallen fik også Kamilla Larsen tårer i øjnene, da hun så den forfærdelige episode.

»Men de trillede ikke ned ad kinderne. Jeg måtte bevare fatningen og forklare mine to sønner på syv og otte, hvad der var sket. De fik også ondt i maven.«

Kamilla Larsen, der er anfører i Odense Håndbold, hvor Mia Rej har spillet siden nytår, kalder den danske landsholdsspiller for fantastisk stærk både fysisk og psykisk.

»Det gør ondt at se, når hun tidligere har kæmpet sig tilbage fra to korsbåndsskader. Det er ganske forfærdeligt,« siger Kamilla Larsen, der understreger, at vi ikke kender dommen endnu.

»Jeg skrev til hende, at vi ikke kan undvære hende i klubben. Hun er en kæmpe motor på holdet. Jeg sendte hende positive tanker og god energi.«

Kamilla Larsen, der selv har spillet 99 landskampe, kender landsholdsspillerne og tror, at de kan rejse sig med et flot VM.

»Selvfølgelig vil de kæmpe for Rej og Danmark og gøre det så godt som muligt. Jeg kunne se, de var påvirkede. Rikke Iversen og Rej er meget tætte, og jeg kunne se, hun var knust.«

»Men de rejser sig og kommer sig over den forfærdelige hændelse,« forsikrer Kamilla Larsen.

Lørdag får Kamilla Larsen og hendes mand Jakob Larsen selskab af deres respektive klubber Odense og Nykøbing, når de to klubber holder fælles træningslejr på Club La Santa for de spillere, der ikke er med til VM. Jakob Larsen er cheftræner for Nykøbing.