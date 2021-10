Ét bestemt sted i Indre By bliver trafikken særligt udfordret de næste seks måneder. Gangtunnelen, der går fra Rigensgade til Kongens Have skal nemlig renoveres, og det går ud over bilisterne.

Tunnelen løber under den ellers rimelig trafikerede Sølvgade, som nu bliver påvirket af renoveringen.

Teknik- og Miljøforvaltningen oplyser i en pressemeddelelse, at gaden fra uge 44 bliver ensrettet det meste af perioden i retning fra Kronprinsessegade til Øster Voldgade.

Det gælder ikke for gående og cyklister. De kan dog ikke benytte selve gangtunnelen, der vil være spærret under hele perioden.

Tunnelen er utæt, og betonnet på både indersiden og oversiden skal renoveres, og så skal der etableres fugtisolering.

»Vi får repareret utæthederne i gangtunnelen, så vi fortsat kan sikre gode forhold for de fodgængere og særligt skolebørn, der benytter den. Desværre er det også nødvendigt at inddrage vejbanen i forbindelse med arbejdet,« siger Henriette Hall-Andersen, der er områdechef i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune, i en pressemeddelelse og fortsætter:

»Vi vil dog udføre arbejdet i etaper, så trafikken bliver generet mindst muligt.«

Arbejdet starter i slutningen af oktober og forventes at være færdigt i maj 2022.

Bor man i området og frygter for sin nattesøvn det næste halve år, kan man dog ånde lettet op. Ifølge Teknik- og Miljøforvaltningen forventes der ikke støj om natten.