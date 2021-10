Et overfald på en sagesløs kommunalt ansat hjemmesygeplejerske i tjeneste. Det er seneste hovedrystende sag fra søndagens derby.

En hjemmesygeplejerske fra Brøndby Kommune blev søndag eftermiddag udsat for et groft overfald af flere FCK-hooligans, mens hun var på arbejde og befandt sig i sin bil.

Det kan B.T. nu fortælle.

Kvinden kom kørende i en kommunal bil mellem Brøndby Stadion og Brøndbyøster Station en times tid efter søndagens derby mellem Brøndby og FC København, da overfaldet fandt sted.

Dette stod der på siden af den bil, som hjemmesygeplejersken søndag kørte i, da hun blev overfaldet. Vis mere Dette stod der på siden af den bil, som hjemmesygeplejersken søndag kørte i, da hun blev overfaldet.

På siden af bilen hjemmesygeplejerskens bil er Brøndbys byvåben, der til forveksling ligner Brøndby IF's logo. Men under byvåbnet figurerer også teksten 'Brøndby Kommune – Hjemmeplejen'.

B.T. har været i kontakt med Brøndby Kommunes borgmester, Kent Magelund (S), der bekræfter den alvorlige hændelse.

»Jeg kan ikke gå i detaljer. Men vi kan bekræfte hændelsen om, at en af Brøndby Kommunes hjemmesygeplejersker er blevet overfaldet og groft chikaneret, mens hun var på arbejde i søndags. Det er helt uacceptabelt at man chikaneres – ovenikøbet mens man er på arbejde og ved at udføre arbejde for nogle af vores svageste borgere. Det tager vi som kommune og jeg som borgmester den skarpeste afstand fra,« siger han.

Også Københavns Vestegns Politi bekræfter, at FC København-hooligans gik amok på en kommunalt ansat efter opgøret.

»Det fandt sted søndag ved Højstens Boulevard klokken cirka 16.45. Sagen kom dog først til vores kendskab søndag aften. At opføre sig sådan over for en sagesløs kommunalt ansat er fuldstændig uacceptabelt, og noget vi ser på med stor alvor. Sagen er endnu en understregning af, hvad det var for folk, der lavede optøjer og sammenstød i forbindelse med søndagens fodboldkamp i Brøndby,« siger politiinspektør Mogens Lauridsen til B.T.

Københavns Vestegns Politi oplyser desuden, at man nu efterforsker sagen, og at man derfor ikke kan gå i yderligere detaljer om hændelsen.

Søndagens derby mellem Brøndby og FC København førte til voldsom ballade uden for stadion, der betød, at flere politibetjente kom til skade, mens en betjent på et tidspunkt også følte sig nødsaget til at trække sin tjenestepistol.

Uroligheder i forbindelse med kampe et københavnerderby er da også langt fra usædvanlige, men alligevel var balladen i forbindelse med søndagens kamp ekstraordinær.

Det forklarede politiet tirsdag overfor B.T.

»Det er svært at gradbøje derby-kampe, fordi der altid er lidt dårlig stemning, men søndag var den exceptionel dårlig. Det virkede virkelig, som om der var noget, der skulle sættes på plads. Det var fra begge grupper. Det er relativt store grupper at holde styr på, så hvis de har en hed drøm om at komme til at slås med hinanden, så er det en udfordring for os,« sagde Mogens Lauridsen blandt andet.

Balladen betød, at fem betjente kom til skade og måtte på skadestuen. Fire af dem havde småskrammer, men en enkelt betjent nu er sygemeldt.