Den stærke strøm i Limfjorden kom bag på fire personer ombord på en sejlbåd, da de skulle passere Limfjordsbroen.

Da de ventede på at broklapperne gik op, tog strømmen ved båden, og så var gode råd dyre for de to kvinder og to mænd på båden.

»Mens de venter, ligger de og cirkler på fjorden, og så bliver de overraskede over kraften i strømmen, som motoren ikke kunne håndtere, og så sejlede de med masten ind i broen,« forklarer indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab, Bent Pedersen.

Mens masten stødte på broen fortsatte selve båden ind under, så båden tippede i vandet. Meldingen om påsejlingen indløb kort før lørdag middag.

»Meldingen gik på, at skibet ville kæntre. De kontaktede Joint Rescue Coordination Centre (JRCC), der står for redning til søs. JRCC bad så os (Nordjyllands Beredskab, red.) om hjælp, da vi er tættere på,« forklarer Bent Pedersen.

Beredskabet satte en båd i fjorden, mens JRCC sendte en helikopter til stedet.

I mellemtiden var det lykkedes personerne ombord på båden at få vendt rigtigt i forhold til strømmen, så risikoen for at kæntre var minimeret.

»Vi satte en line på deres båd, og så kunne vi trække dem fri,« siger Bent Pedersen.

Efter fritrækningen har båden og de fire ombord lagt til ved Nørresundby, hvor de venter på, at vinden lægger sig.

»De var selvfølgelig rystede over oplevelsen. Derfor tager de den også lige med ro, inden de sejler videre,« siger indsatslederen, der forklarer, at det var garvede sejlere.

Indsatslederen oplyser, at der hverken er sket skade på personer eller materiel i forbindelse med sammenstødet.