»Det er noget, vi altid holder øje med, når mørket falder på. Og jo hurtigere, det bliver mørkt, desto flere er der også, der kommer til at cykle uden lygter.«

Sådan siger vagtchef Henrik Olesen ved Midt- og Vestsjællands Politi til B.T.

Politiet tweetede forleden, at det kan blive dyrt, hvis man glemmer lys på cyklen eller andre forseelser her i efterårs- og vintermånederne.

Mere nøjagtigt koster det 700 kroner, hvis man glemmer lys på cyklen, når det er mørkt.

Hvornår skal du have lys på cyklen? Du skal køre med lys på cyklen fra solen går ned til den står op og når der er dårlig sigt, f.eks. pga. tåge.

Både for- og baglygte skal kunne ses tydeligt på 300 meters afstand – og også være synlige fra siden.

Lygterne skal lyse lige frem eller lige bagud. Kilde: Rådet for Sikker Trafik.

1000 kroner, hvis man cykler og taler mobil og hele 1500 kroner, hvis man kører fuld på cykel.

»Hvert år på denne tid er vi ude at holde øje med folk, især omkring skoler. Det er et af mange fokuspunkter,« siger Henrik Olesen.

Han har ingen tal på, om det er voksne eller børn, der især glemmer lys på cyklen, men han tror, »at de er lige gode om det«.

Til gengæld er det så især voksne, der taler mobil og kører på cykel samt kører, mens de er berusede.

Herunder kan du i faktaboksen se en liste over bødestørrelserne, hvis du laver trafikforseelser på cyklen.