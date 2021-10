Det sker ikke hver dag, at en borger kører til politigården i narkopåvirket tilstand.

Men det var altså tilfældet i dag.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi på Twitter.

For klokken 18.36 kom en 30-årig mand nemlig kørende ind på politigården i narkopåvirket tilstand for at anmelde sig selv.

»Der sker simpelthen det, at han kører ind i politigården og parkerer sin bil. Her fortæller han, at han har kørt herop i narkopåvirket tilstand. Og det må vi bare erkende, at han har ret i,« fortæller vagthavende ved Københavns Vestegns Politi Peter Grønbek.

Han er nu blevet anholdt, og der er blevet tilkaldt en læge til blodprøveudtagelse.

»Jeg må indrømme, at det er dejligt, når borgerne vil hjælpe os på den måde. Det gør jo vores arbejde langt nemmere,« fortæller vagtchefen.

Hvad der har fået manden til at vælge den kurs, vides ikke.