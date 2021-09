Den bevæger sig igennem byen og fragter dig fra a til b. Når den altså ikke er forsinket eller aflyst, som den netop har mødt en del kritik for.

Og måske er det opstartsproblemerne, der gør, at 40 procent af aarhusianerne ikke mener, letbanen har været en gevinst for byen. Det viser en ny undersøgelse af Epinion.

1331 aarhusianere er blevet spurgt om, hvorvidt de er enige i, at letbanen har været en gevinst for byen. Og her svarer hele 40 procent altså, at de er helt uenige eller overvejende uenige. Det skriver Lokalavisen Aarhus.

Rådmanden for Teknik og Mijø i Aarhus Kommune, Bünyamin Simsek (V), er ikke overrasket:

»Det overrasker mig ikke, men 40 procent er dog meget. Selv når man tager højde for den turbulente periode fra udsættelsen af åbningen, til generelle driftsproblemer, problemer med vinterkørsel, og til hvor vi er nu,« siger han.

Synes du, letbanen har været en gevinst for Aarhus?

Og for nyligt blev det da også meldt ud, at letbanen ikke skal føres ud til Aarhus Ø alligevel.

Han vil i stedet have gule elbusser.

Men det er ikke sikkert, at det bliver sådan i hele Aarhus. I hvert fald er en linje til både Brabrand og mellem Lisbjerg og Hinnerup stadig på tegnebrættet. Og sådan kommer det til at fortsætte, hvis det står til Jan Ravn Christensen (SF), der er medlem af Teknisk Udvalg og letbanebestyrelsen.

Han mener nemlig, det er den bedste løsning både økonomisk og klimamæssigt, når så mange mennesker skal transporteres.

Alligevel er han ikke overrasket over, at 40 procent af aarhusianerne ikke ser letbanen som en gevinst for byen.

Han understreger dog, at letbanen fik en dårlig opstart, og at corona også har haft indflydelse på, at mange ikke har oplevet dens fulde potentiale.

Han tror dog, at den vil blive en succes i fremtiden.