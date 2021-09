Det første spadestik er taget til, hvad der bliver en ny aktivitetsplads ved Aarhus Lystbådehavn på Aarhus Ø.

Den kommer til at ligge yderst ved det røde fyr ved indsejlingen til lystbådehavnen på et areal lige ved siden af Aarhus Internationale Sejlsportcenter.

»Vi ønsker at skabe et miljø som sejlsportscentrets brugere og hele områdets beboere kan benytte til træning, bevægelse og leg samtidigt med at man nyder udsigten til Aarhus bugten,« siger Hans Skou, bestyrelsesformand i Fonden Aarhus Internationale Sejlsportscenter, som står bag initiativet, i en pressemeddelelse.



Nu er det første arbejde altså gået i gang, og hvis vejret tillader det, burde pladsen være klar om to til tre uger.

Arbejdet er nu gået i gang, og pladsen burde stå færdig om to-tre uger. Foto: Aarhus Internationale Sejlsportscenter Vis mere Arbejdet er nu gået i gang, og pladsen burde stå færdig om to-tre uger. Foto: Aarhus Internationale Sejlsportscenter

Den nye aktivitetsplads, der blandt andet kommer til at have udendørs træningsarealer, er henvendt til børn, unge og voksne, der søger ud mod vandet for at få frisk luft eller for at lære mere om Aarhus Bugten ud fra et sejlads- og søsportsligt perspektiv, forklarer sejlsportscentret.

Sejlsportcentret vurderer, at den primære målgruppe for pladsen er sejlere, skoleklasser, fritidsklubber og andre beboere i området.

Fonden Aarhus Internationale Sejlsportscenter står bag initiativet i tæt samarbejde med Kultur og Borgerservice i Aarhus Kommune og med støtte fra Lokale og Anlægsfonden.

»Området omkring sejlsportscentret indbyder til at lade sig inspirere af vandet, og jeg er sikker på, at den nye legeplads vil danne ramme om mange sjove timer for børn og deres forældre,« siger rådmand for Kultur og Borgerservice, Rabih Azad-Ahmad.