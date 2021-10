Vejarbejde på fire store veje i Aarhus betyder, at du måske skal finde alternative ruter i efterårsferien, når du skal gennem byen.

Mens mange aarhusianske familier holder efterårsferie i næste uge, bliver der nemlig samtidig knoklet på fire større veje i Aarhus, skriver Aarhus Kommune i en pressemeddelelse.

Dele af Silkeborgvej, Frederiks Allé, Oddervej og Vejlby Ringvej lukker helt i efterårsferien på grund af vejarbejde. Og det er ikke tilfældigt, at det lige lander i skolernes ferie.

»Vi har netop placeret vejarbejdet på de fire veje i efterårsferien. Da der kører væsentligt færre biler på de store veje i ferierne, betyder det forhåbentlig, at vi skal omdirigere færre pendlere end på en hverdag. Vi opfordrer aarhusianerne til at tjekke ruten hjemmefra, så de ikke kører forgæves,« siger Kristina Holm, trafikkoordinator i Aarhus Kommune.

Frederiks Allé lukker fra Horsensgade til Jægergårdsgade fra og med fredag 15. oktober til og med mandag 18. oktober. Her skal nogle gamle sporvognskinner fjernes, og der skal laves forberedende ledningsarbejde.

Mens gaden er lukket for bilister, er der stadig adgang for cyklister og fodgængere.

Silkeborgvej lukker fra Ringgaden til Cereskrydset fra og med 19. oktober til og med 22. oktober. Aarhus Vand skal lægge vandledninger på tværs af vejen, og bilister rådes derfor til at køre ad Søren Frichs Vej eller Viborgvej i perioden.

Oddervej og Vejlby Ringvej skal have ny asfalt. Den gamle asfalt skal fræses af, og det kan give støjgener primært i dagtimerne. Vejlby Ringvej er lukket fra lørdag 16. oktober kl. 14 til søndag 17. oktober kl. 23.

Arbejdet fortsætter om natten og i weekenderne frem til d. 3. november.

Oddervej lukker periodevis fra Strandvejen til Stenvej mellem 19. oktober og 10. november.

Aarhus Kommune oplyser, at der vil være omkørselsskilte ved vejene, men de opfordrer til, at man tjekker ruten hjemmefra.

Vejarbejdet er både synligt på Google Maps og trafikinfo.dk.