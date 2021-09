Endnu en markant aktør erklærer sig uenig med Aalborgs borgmester Thomas Kastrup Larsen.

I diskussionen om dieselbiler i centrum af Nordjyllands største by spiller Aalborg Midtbys Samråd nu også deres holdning på banen.

Og de lægger sig i slipstrømmen af tidligere udmeldinger fra Aalborg City, der er varme fortalere for et forbud mod dieselbiler:

»I Midtbyens Samråd er vi enige med Aalborg City i denne sag. Vi må på alle måder arbejde for så rent et miljø i Aalborg midtby, som overhovedet muligt, så derfor mener vi, at regeringens udspil er et særdeles godt skridt i den rigtige retning, når det gælder vores klima og miljø,« lyder udmeldingen.

Regeringen har sammen med sine støttepartier, SF, De Radikale og Enhedslisten, aftalt, at kommunerne skal have mulighed for at lave det, der hedder nul-emissionszoner.

Nul-emissionszoner er afgrænsede zoner i byområdet, hvor der som udgangspunkt kun må køre biler uden forbrændingsmotorer. Dermed er biler, der kører på benzin eller diesel, altså udelukket.

Der skal dog være undtagelser, så borgere og erhvervsdrivende med »legitime behov« kan køre i zonerne.

Det bliver ikke Folketinget, der skal beslutte, hvor disse zoner skal være. Det er derimod en mulighed, som kommunerne nu får. Gældende fra efter det kommende kommunalvalg.

B.T. har tidligere fortalt, at Aalborg City mener, at Aalborg Kommune bør benytte sig af den mulighed.

»Det er kun i vores alles interesse, at vi har så godt et klima – og luftmiljø – i midtbyen som overhovedet muligt, så det er noget vi kan bakke op om,« sagde Jes Asmussen, formand for Aalborg City, i sidste uge til P4 Nordjylland.

Borgmester i Aalborg Kommune, Thomas Kastup Larsen, er dog ikke fortaler for forslaget.

»For det er vigtigt, at folk, uanset indkomst, kan køre ind til midtbyen,« siger han til P4 Nordjylland.

Han siger videre, at der er bedre måder at bekæmpe forureningen på. Eksempelvis fremhæver han, at byen er ved at omstille til elektriske busser. Det sker i 2022-2023, oplyser han.

Hos Aalborg Midtbys Samråd er de også klar med en løsning på, hvordan man hjælper de bilister, der vil blive ramt af forbud med dieselbiler i centrum af landsdelens hovedstad:

»Vi foreslår, at der laves opsamlingspladser i udkanten af Aalborg for de bilister, der ellers ville komme i klemme på grund af forbuddet. Fra disse pladser skal der så være nem adgang til den kollektive trafik ind til Aalborgs centrum,« lyder forslaget.



Som det er lige nu, er det udelukkende forbudt for lastbiler og ældre varevogne uden partikelfilter at køre ind i centrum af Aalborg.