Nu er det slut med at hoppe op på de hvide el-bycykler i København, på Frederiksberg og i Rødovre.

Driftsselskabet bag Bycyklen – Bikeshare Danmark A/S, der er ejet af By- og Pendlercykler Fonden – har indgivet konkursbegæring. Det skriver Bycyklen på sin hjemmeside.

Konkursen kommer, efter Københavns, Frederiksberg og Rødovre kommuner samt DSB ikke har ønsket at sende flere penge i form af driftstilskud til Bycyklen. Det har heller ikke været muligt at finde opbakning til at fortsætte Bycyklen som reklamefinansieret.

Derfor har Bikeshares bestyrelse 9. december indgivet konkursbegæring, og det er ikke længere muligt at tage en tur på de hvide bycykler.

Fonden bag de københavnske bycykler er truet af konkurs. Her er det cyklerne i Pilestræde. Foto: Byrd/Frej Rosenstjerne

Konkursen kommer, efter B.T. i flere artikler har set kritisk på driften af bycyklerne.

Tilbage i november 2020 satte B.T. fokus på Bycyklens forsøg på at skaffe tiltrængte indtægter gennem reklamer i bybilledet, hvilket medførte en skiltekrig med Københavns Kommune, som dengang ydede driftstilskud til Bycyklen.

Og senest har B.T. i september i år afdækket, at de 95,8 millioner skattekroner, som de tre hovedstadskommuner samt DSB har pumpet i Bycyklen, er brugt og egenkapitalen i minus.

I den forbindelse udtalte professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet Per Nikolaj Bukh:

»Hvis man har en drift, der kun løber rundt på grund af store offentlige tilskud, og egenkapitalen bliver ved med at være i minus, så er man udfordret. Så er der selvfølgelig nogle aktiver i form af nogle cykler, men hvis ingen bruger cyklerne eller vil købe dem, kan de vise sig at være værdiløse.«

B.T. kunne også afsløre, at administrerende direktør i By- og Pendlercykel Fonden Tina Füssel fik en årsløn på 1.077.029 kroner i 2021, selvom hun var den eneste ansatte i fonden og ikke havde noget ledelsesansvar.

Tina Füssel blev direktør i Bycykelfonden i 2016. Foto: PR-foto

Det svarer til en ministerløn, og en ekspert vurderede over for B.T., at et passende honorar burde ligge på omkring 200.000 kroner om året.

Bycyklerne blev sat på de københavnske gader i 2014. Sammen med bus, tog og metro skulle de fuldende drømmen om en effektiv og smidig offentlig transport i København, der kunne få bilerne væk fra gaderne.

Men sådan er det ikke gået.

Trods årlige tilskud på næsten 12 millioner kroner fra Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Rødovre Kommune og DSB har bycyklerne været en økonomisk katastrofe. Samtidig er de hvide bycykler blevet presset af private aktører som BOLT, Donkey og TIER.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Tina Füssel. Hun skriver i en mail til B.T, at hun er fratrådt sin stilling.