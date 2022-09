Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Tre hovedstadskommuner og statsejede DSB har pumpet millioner og atter millioner i hvide, elektriske bycykler.

Helt præcist 95,8 millioner skattekroner.

Men pendlerne bruger ikke cyklerne, og pengekassen er nu så slunken, at Erhvervsstyrelsen har bedt fonden om at redegøre for, hvordan den vil sikre egenkapitalen.

Det kan B.T. i dag afsløre på baggrund af en aktindsigt i korrespondancen mellem Erhvervsstyrelsen og Bycykelfonden.

Trods offentlige tilskud på 95,8 mio. kroner har Bycykelfonden økonomiske problemer. Vis mere Trods offentlige tilskud på 95,8 mio. kroner har Bycykelfonden økonomiske problemer.

Aktindsigten viser, at der det seneste år har været akut mangel på penge i Bycykelfonden (By og- Pendlercykel Fonden), der står bag bycyklerne.

Så sent som i maj 2022 bad fondens direktør, Tina Füssel, i et brev til Erhvervsstyrelsen om såkaldt fristforlængelse på et år, fordi der ikke var penge nok i kassen til at genskabe selskabets såkaldte grundkapital på 300.000 kroner.

Det accepterede Erhvervsstyrelsen, blandt andet fordi Tina Füssel stillede styrelsen i udsigt, at datterselskabet Bikeshare ville blive solgt.

Det er endnu ikke sket, og fremtiden for bycyklerne ser dyster ud.

Håbet var ellers lysegrønt, da bycyklerne blev sat på de københavnske gader i 2014. Sammen med bus, tog og metro skulle de fuldende drømmen om en effektiv og smidig offentlig transport i København, der kunne få bilerne væk fra gaderne.

Men sådan er det ikke gået. Trods årlige tilskud på næsten 12 millioner kroner fra Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Rødovre Kommune og DSB har bycyklerne været en økonomisk katastrofe.

Nu viser aktindsigten fra Erhvervsstyrelsen så, at styrelsen for nylig, den 2. august 2022, igen bad Bycykelfonden redegøre for, hvordan den vil komme til penge, efter at et salg af datterselskabet ikke er lykkedes. Erhvervsstyrelsen har endnu ikke modtaget et svar.

Samtidig viser det seneste regnskab fra datterselskabet Bikeshare, der står for driften af bycyklerne, og som skal sikre fondens overlevelse, at det stadig døjer med en slunken pengekasse. For femte år i træk er den såkaldte egenkapital i minus – i 2021 var der et minus på 3,8 millioner kroner.

Tina Füssel blev direktør i Bycykelfonden i 2016. Foto: PR-foto Vis mere Tina Füssel blev direktør i Bycykelfonden i 2016. Foto: PR-foto

Bedre er det ikke i moderselskabet Bycykelfonden. Kun et ekstraordinært tilskud på 1,49 millioner kroner i 2022 fra Københavns Kommune reddede den skrantende fond, fremgår det af fondens seneste årsrapport.

»Hvis man har en drift, der kun løber rundt på grund af store offentlige tilskud, og egenkapitalen bliver ved med at være i minus, så er man udfordret. Så er der selvfølgelig nogle aktiver i form af nogle cykler, men hvis ingen bruger cyklerne eller vil købe dem, kan de vise sig at være værdiløse,« siger professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet Per Nikolaj Bukh.

I den nyeste årsrapport fra Bycykelfonden fra juni 2022 står der direkte, at hvis ikke fonden finder andre indtægtskilder eller får flere indtægter fra bycyklerne, så er der ‘usikkerhed om fondens evne til at kunne fortsætte driften i hele 2022’, som det er formuleret.

»Fonden hejser et rødt flag, og det indikerer, at man er på vej ud over kanten. Og sker det, går fonden konkurs, og skatteydernes penge er tabt, for der er ikke de store værdier tilbage,« siger revisionsekspert og direktør i Advizer Law Michael Egholm.

Det er ikke første gang, bycyklerne er i økonomisk uføre.

I 2017 gik det tidligere driftsselskab bag bycyklerne, Gobike, konkurs. Efterfølgende overtog Bycykelfonden – der er en privat erhvervsdrivende fond stiftet af kommunerne og DSB – ejerskabet.

Direktør i Bycykelfonden Tina Füssel og bestyrelsesformand Niels E. Bjerrum har siden arbejdet på at få fonden til at gå i plus, men det er ikke lykkedes.

Økonomien skranter fortsat, og bycyklerne er blevet presset af private aktører som BOLT, Donkey og TIER, der også tilbyder elcykler.

Bestyrelsesformand Niels E. Bjerrum erkender, at Bycykelfonden er udfordret. Foto: PR-foto Vis mere Bestyrelsesformand Niels E. Bjerrum erkender, at Bycykelfonden er udfordret. Foto: PR-foto

»Bycyklerne bruges primært af turisterne, og de er slet ikke attraktive for pendlerne. Så er der kommet private aktører til, som er bedre og billigere. Tanken bag var måske god, men i praksis har bycyklerne aldrig fungeret som et fjerde alternativ til den offentlige transport. De er for dyre og for dårlige,« siger ekspert i offentlig transport og lektor ved CBS Ismir Mulalic.

B.T. har talt med bestyrelsesformand for Bycykelfonden til og med august 2022 Niels E. Bjerrum, der siger:

»Det er ikke nogen hemmelighed, at Bycykelfondens økonomi har været problematisk i lang tid. Der har været en coronaperiode, hvor færre har brugt cyklerne, og der har været færre turister. Det kan ses på økonomien. Vi må også erkende, at det er svært at drive et bycykelsystem uden offentlige tilskud.«

Der er brugt 96 millioner på projektet. Og du har været bestyrelsesformand. Føler du et personlig ansvar for, at det er gået så galt?

»Jeg er ikke enig i den fortolkning, at det er gået så galt. Der har været en driftsaftale med kommunen ift. at skulle levere på et bycykelsystem. Det er en investering, man politisk har valgt at lave for byen. Når det så er sagt, så kan man godt betragte det som et eksperiment, der ikke lykkedes.«

B.T har også stillet direktør Tina Füssel nogle skriftlige spørgsmål.

Hvordan ser økonomien i Bycykelfonden ud p.t.?

»Som det fremgår af Fondens seneste årsrapport, er der væsentlig usikkerhed om, hvorvidt Fonden kan overleve til 2024, hvor den nuværende kontrakt udløber,« skriver Tina Füssel.

Er I på vej mod en konkurs/likvidering eller lignende?

»Det er jo præcis det, der står i årsrapporten, at der er risiko for,« lyder svaret fra Tina Füssel.

Hun ønsker ikke at stille op til interview.