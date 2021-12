To dage inden, et letbanetog påkørte en mand under en testkørsel, skrev John Borg Jensen skrevet en mail til Odense Letbane.

Han var bekymret, fordi han mente, at afmærkningen mellem stien og letbanen ved Hjallesevej ikke var særlig god.

Under en løbetur havde han pludselig oplevet, at et letbanetog kørte tæt forbi ham 20 meter inden en overskæring, uden at han havde hørt det og uden synlige advarsler om, at det kunne ske.

»Jeg er ikke sikker på, at jeg havde opdaget toget, hvis det var kommet lidt senere, og måske havde løbet ind i det,« skrev han mandag til Odense Letbane.

Derfor ramte nyheden, da John Borg Jensen læste, at en mand onsdag eftermiddag var blevet indlagt på Odense Universitetshospital efter en ulykke med letbanen ved krydset mellem Stærmosegårdsvej og Ørbækvej.

»Jeg fik gåsehud, og det kan jeg stadig få nu, når jeg tænker på, at der var en forskel på 20 meter for mig.«

»Jeg gemte den her (mail, red.), for jeg vidste, at på et eller andet tidspunkt ville det ske, og så skulle de ikke komme og sige, at de ikke var blevet informeret om, at sikkerheden ved overgangen ikke er i orden,« siger han.

Konkret mener John Borg Jensen, at der mangler hajtænder og skiltning, der er til at se inden letbaneoverskæringen ved Svendborgvej og Hjallesevej.

»På den fjerneste stolpe er et skilt, der er vinkelret på overskæringen. Så det vil sige, at det skilt opdager jeg slet ikke, når jeg løber i venstre side,« siger han.

I et mailsvar til John Borg Jensen henviser Odense Letbane til skiltet med ubetinget vigepligt, og skriver desuden:

»Til foråret 2022 bliver der derudover malet hajtænder på cykelstien, når et endeligt slidlag asfalt på cykelstien også bliver lagt. Dermed bliver der endnu en varsling for de gående og cyklende, der vil passere letbanen,« skriver de.

Men det er ikke godt nok, mener John Borg Jensen.

»Jeg undrede mig over det svar med hajtænder. Skal de ikke være der, når de prøvekører?« spørger han med henvisning til, at den slags netop er vigtigt i opstartsfasen.

Efter oplevelsen, hvor John Borg Jensen blev overrasket af letbanetoget, har hans hustru frabedt, at han løber på den strækning. Selv mener han, at han nu er tilstrækkelig opmærksom – men det har han lært på den hårde måde.

Men du ved, at der er letbaneskinner, du kan se dem på jorden, og du ved, at de testkører. Var det ikke dig, der skulle have holdt lidt bedre øje?

»Det kan du godt sige. Men hvad med ham onsdag? Jeg løber der tre gange om ugen, og jeg har aldrig før mødt det letbanetog. Og så ved jeg godt, at når man aldrig har mødt det, så kommer det lige pludselig.«

Han er sikker på, at havde han været 20 meter længere fremme på sin løberute, var han løbet direkte ind i toget og havde i bedste fald fået en gevaldig bule.

»Jeg havde ikke hørt det,« siger han og understreger, at han ikke er imod selve letbaneprojektet.

»Jeg er tilhænger af letbanen, så det er ikke noget hævnakt. Men jeg vil gerne have, at sikkerheden er nogenlunde i orden.«