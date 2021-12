Lige nu florerer nogle sms'er, som skal forestille at være fra sendt fra sundhed.dk, men det er de ikke.

Det understreger vagtchef Milan Seyfabad fra Fyns Politi.

Han har lillejuleaften sendt en advarsel ud til folk, der modtager denne sms.

»Hvis du har modtaget dem, så skal du ikke trykke på linket. Vi oplever flere anmeldelser, hvor borgere er blevet franarret personlige oplysninger,« lyder det i et tweet fra vagtchefen, som overfor B.T. uddyber sagen.

Blandt andet kan vagtchefen fortælle, at der alene denne torsdag før jul er kommet en hel række anmeldelser fra borgere, som har trykket på linket.

»Vi har i dag modtaget syv eller otte anmeldelser fra folk, der har modtaget den falske sms,« siger Milan Seyfabad og fortsætter:

»I sms'en er der et link, man kan trykke på, og når man så har trykket på det, skal man 'logge' ind med sit NemID, men derfra får folk stjålet deres personlige oplysninger.«

Vagtchefen oplyser videre, at man endnu ikke har det fulde overblik over situationen.

Det vides heller ikke endnu, om der er nogen, der har fået stjålet penge.

I den falske sms, som folk modtager, står der, at man har fået post fra Sundhed.dk, og for at læse den er man altså nødt til at klikke på et link, der hedder noget med covid-19 og vacciner.

Men det fraråder politiet altså på det skarpeste, at man gør.

I stedet opfordrer de folk, der skulle være uheldige nok at få den falske besked, til at anmelde forholdet skriftligt på hjemmesiden www.politi.dk.