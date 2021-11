»Vi har behov for erhversparkering i Aalborg meget snart.«

Sådan lyder den klare melding fra byrådsmedlem Maja Torp fra Venstre.

»Mange håndværkere ender hver dag i trælse situationer, når de skal lave arbejde centralt i byen,« siger hun med henvisning til, at det er svært for håndværkerne at parkere tæt på de steder, hvor de har en opgave.

Og det er for eksempel en udfordring, når der skal hentes værktøj eller materialer i bilen. Derfor mener politikeren også, at det er en specifik gruppe, som skal have gavn af de specielle pladser.

»Det kan være håndværkere, tømrer, elektrikere og vinduespudseere. Ja, i virkeligheden alle, der har en erhversmæssig opgave, hvor man skal værktøj med for at udføre opgaven,« siger hun.

Og det kun gå for langsomt med at få etableret erhvervsparkeringen.

»Vi skal gå i gang med det samme. Vi skal starte med at lave 20-40 pladser, mens vi vurderer, hvad det samlede behov er,« siger Maja Torp.

Tankerne om erhversparkering betyder dog ikke, at der skal etableres nye pladser centralt i Aalborg.

»Vi kan godt lave en kombi, hvor der er erhversparkeirng fra 5 om morgenen til kl. 16 om eftermiddagen, så vi får en bedre udnyttelse af de pakeringpladser, der i forvejen eksisterer,« siger Maja Torp og pointerer, det er vigtigt, at den særskilte erhversparkering kun bliver gældende i dagstimerne, hvor mange er på arbejde.

Venstrepolitikeren forestiller sig, at pladserne skal være spredt lidt rundt i byen.

»De skal ligge tæt på, hvor der er bygninger, der skal laves opgaver på, så håndværkerne er der, hvor der ellers ikke er mulighed for det.«

Får hun lægger sig fast på de præcise lokationer, vil hun dog gerne have håndværkernes indspark til, hvor de synes, det giver mest mening at placere pladserne.

Og kommer Aalborg ikke hurtigt ud af starthullerne, frygter hun for konsekvenserne.

Det kan blive vanskeligt for håndværkerne at udføre opgaver under de her vilkår, siger hun og uddyber:

»Vi har ikke et overflod af arbejdskraft inden for dette område. Så jeg er bekymfret for, om håndværkerne gider at tage opgaverne centralt i byen, hvis ikke vi får ændre på parkeringsvilkårerne.«

»Hvis vi vil udvikling i byen, skal vi også gøre det muligt for erhervet at komme ind og skabe udvikling,« siger Maja Torp.

Politikeren, der genopstiller ved det kommende kommunalvalg, fortæller, at hun vil tage sagen om erhversparkering med ind i byrådssalen hurtigst muligt.