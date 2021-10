For dem, der kører i elbil og færdes i hovedstadsområdet, er der nu gode nyheder.

Over de næste tre år vil der blive opsat flere end 300 ladestandere på regionens matrikler. Det oplyser ladeoperatøren Spirii i en pressemeddelelse.

De har vundet det offentlige udbud, og de skal derfor stå for installation, drift og betalingsløsning af samtlige ladestandere.

»Hvis vi skal sikre nem og tryg omstilling til elbiler, spiller store aktører som Region Hovedstaden en kæmpe rolle i at sikre opladningsmuligheder og understøtte skiftet fra fossil til elektrisk,« siger Tore Harritshøj, administrerende direktør i Spirii, i en pressemeddelelse.

Regionen ønsker at etablere et åbent netværk, som sikrer, at alle kan lade på regionens ladestandere uden at være bundet af dyre abonnementer.

»Vores ambition er at skabe de rette rammer for de mange, der vælger en grøn elbil til, og sikre en pæn fordeling af ladestandere på alle vores matrikler. De nye ladepladser skal både dække patienternes behov og skabe gode opladningsmuligheder for medarbejdere i elbil,« siger Jesper Lauritsen, som er projektchef hos Region Hovedstadens Center for Ejendomme.

De første af de nye ladepladser vil blive etableret de steder, hvor strømforsyning allerede er på plads for at sikre effektiv udrulning. Derefter vil regionen sikre en fordeling på egne matrikler med fokus på de placeringer, hvor behovet er størst.

De første hundrede standere vil blive sat op i slutningen af 2021. Herefter sættes minimum hundrede op i både 2022 og 2023. Sammenlagt vil det firedoble antallet af standere på regionens matrikler over perioden.