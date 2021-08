Skolestart står for døren.

Og selvom det højst sandsynligt er forældrene, der allermest ønsker et sikkert og trygt område på og omkring folkeskolerne, så er det paradoksalt nok forældrene selv, der udgør den største fare for de små purke.

Det oplyser færdselspolitiet i en pressemeddelelse udstedt af Applus Bilsyn.

»I forbindelse med skolestart udfører vi hvert år kontroller ved skoler, og her ser vi et voksende problem. Forældre blæser i stigende grad på regler for parkering og standsning. Curlingforældre kræver deres ret og kører for eksempel helt hen til døren for at aflevere eller hente,« fortæller Christian Berthelsen, talsmand for færdselspolitiet.

Applus Bilsyn, der står bag pressemeddelelsen, har for nylig foretaget en undersøgelse blandt 1.835 bilister. Den viser, at mere end hver anden bilist i løbet af det seneste år har oplevet biler ved skoler med en hastighed på over de tilladte 40 kilometer i timen.

Lige så mange prøvede i perioden at se bilister snakke i håndholdt telefon, imens de kørte bil.

Færdselspolitiet kan godt nikke genkendende til problemet.

»Vi noterer desværre også, at forældre kører for hurtigt eller med en mobiltelefon i hånden ved skoler. Derfor har vi i de seneste par år udstedt flere bøder til forældre, der ikke overholder trafikreglerne ved skoler. Folk respekterer en bøde, og derfor har kontant afregning generelt en dæmpende effekt på uhensigtsmæssig kørsel i trafikken,« siger Christian Berthelsen.

Han anbefaler, at forældre skal afsætte lidt mere tid af til aflevering og afhentning, så forhastede beslutninger ikke sker i fremtiden.