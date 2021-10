Hvis du normalt kører af Rugårdsvej for at komme ud af Odense, så kan det godt være, at du i denne weekend skal tænke i lidt nye baner.

Både søndag 24. oktober og mandag 25. oktober skal der nemlig lægges ny asfalt på Rugårdsvej.

det betyder, at vejen begge dage kommer til at være delvist spærret og derfor også ensrettet. Det oplyser Odense Kommune.

Arbejdet på den trafikerede vej kommer dog primært til at foregå om aftenen og natten i forsøget på at genere trafikken mindst muligt.

Søndag kommer arbejdet til at foregå på strækningen fra Stadionvej og frem til Rismarksvej. I tidsrummet fra klokken 18:00 til 05:00 næste dag kommer Rugårdsvej derfor til at være ensrettet i retningen ind mod Odense centrum.

Dagen efter – altså om mandagen – genoptages arbejdet på samme strækning.

Søndag og mandag bliver Rugårdsvej delvist spærret og derfor ensrettet som følge af asfaltarbejde. Foto: Odense Kommune. Vis mere Søndag og mandag bliver Rugårdsvej delvist spærret og derfor ensrettet som følge af asfaltarbejde. Foto: Odense Kommune.

Her begynder man dog først at asfaltere fra klokken 23:30 og frem til klokken 05:00 næste dag.

Og arbejdet betyder også mandag, at Rugårdsvej bliver ensrettet i retningen ind mod centrum i tidsrummet, hvor der arbejdes på vejen.