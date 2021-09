400 stole var sat frem til borgermøde om støj i Højbyhallen i det sydlige Odense torsdag aften.

Men ti minutter før mødet skulle begynde, var arrangørerne nødt til at stille flere stole frem.

Op mod 500 borgere var mødt op for at gøre opmærksom på problemerne med støj langs motorvejen på Fyn.

»Det var et virkelig flot fremmøde. De var jo målløse, de politikere, vi havde inviteret, over det store fremmøde,« siger Kim Reymond, der har været med til at få borgermødet stablet på benene.

En af hans medsammensvorne i arrangementet bakker op.

»Det har været helt fantastisk. Jeg har ikke kunnet ønske det bedre,« siger Lene Bechgren.

Kim Reymond (forrest i billedet) er en af initiativtagerne til borgermødet om støj i Højbyhallen i Odense. Vis mere Kim Reymond (forrest i billedet) er en af initiativtagerne til borgermødet om støj i Højbyhallen i Odense.

Nu håber de begge, at de politikere, de havde inviteret med til mødet, har fået noget at tænke over.

»Nu har vi fået politikerne til at høre på vores problem,« siger Kim Reymond.

»Vi kan ikke vente med at få en løsning på problemet med støj. Vi holder dem fast på det, de har sagt. Nemlig, at der skal gøres noget ved problemerne nu,« siger Lene Bechgren.

Senere på måneden er støjgrupperne fra det sydlige og sydøstlige Odense invitereret til møde med blandt andre borgmester Peter Rahbæk Juel (S) og by- og kulturrådmand Christoffer Lilleholt (V) på rådhuset.

Til borgermødet lovede blandt andre Kristian Guldfeldt, at Konservative vil tage støjproblemerne med til budgetforhandlingerne, der begynder i Odense i næste uge.

»Det skal han holdes op på,« lyder det fra Kim Reymond.

Håbet er, at hvis byrådet tilkendegiver, at de vil støtte økonomisk, så bliver det lettere at få politkerne på Christiansborg til at bakke op om projektet med at finde en løsning på støjproblemerne.

»Så skal vi se, om borgmesteren er med på den, når vi skal til møde,« siger Kim Reymond.

Støjgruppen afventer nu svar på, hvornår de kan få foretræde for Folketingets transportudvalg.

»Og hvis vi så kommer over på slottet - Christiansborg - og siger vi har penge med hjemmefra, så håber jeg, vi kommer foran i køen,« lyder det fra Kim Reymond.