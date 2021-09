Tirsdag aften blev borgerne, som bor ved Den Gamle Lillebæltsbro, mødt af et lidt usædvanligt syn.

På toppen af den 60-meter høje bro gik der nemlig to unge mænd rundt, og de var altså ikke på Bridgewalking, som broen ellers er kendt for.

Synet fik derfor flere bekymrede borgere til at reagere, og klokken 18.10 tikkede den første anmeldelse ind hos politiet.

Da politiet kom frem, var der tale om to unge mænd, som gik på broen, og som ikke var koblet til sikkerhedssystemet. Det fortalte Jesper Duus, som er vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, til B.T.

Én af dem, der vandrede på toppen af broen, var 26-årige Alex Porsing. Han er professionel freestyleatlet og har tidligere vundet 'Danmark har talent', som er et TV-program på TV 2.

Og han fortryder ikke, at han gik derop.

Han valgte nemlig at klatre op på den 60-meter høje bro, fordi han var nysgerrig og gerne ville opleve noget, der var »lidt anderledes«.

Det, der fik mig til at gøre det, var ren og skær af nysgerrighed. Jeg ville gerne udforske og bare lige hygge mig lidt. Alex Porsing

Og det kan man sige, at han gjorde.

For først da politiet kom frem, gik det op for den tidligere vinder af 'Danmark har talent', at det slet ikke var lovligt at færdes på broens top.

»Jeg vidste faktisk overhovedet ikke, at det ikke var lovligt. Der var ingen skilte, hvor der stod, at man ikke måtte klatre derop, og der var heller ingen forhindringer, der gjorde, at det var svært at komme derop,« fortæller han.

Alex Porsing vandrede tirsdag den 7. september op på toppen af Den Gamle Lillebæltsbro. Foto: Privat Vis mere Alex Porsing vandrede tirsdag den 7. september op på toppen af Den Gamle Lillebæltsbro. Foto: Privat

Alex Porsing, som understreger, at han er professionel stuntman, havde da heller ikke overvejet, hvilke konsekvenser der var forbundet med turen over broen. Han tager nemlig bare tingene, som de kommer, og gør de ting han synes er sjove.

»Jeg havde på ingen måde overvejet, hvilke risici der var forbundet med det. Jeg tænker ikke, som andre mennesker gør, jeg er professionel stuntman, og jeg er meget i ét med mig selv, og hvad jeg laver,« siger han til B.T.

Han fortæller desuden, at intentionen med stuntet – eller klatreturen, om man vil – på ingen måde var at lave ballade eller gøre folk utrygge. For ham er stunts nemlig bare en del af hans identitet, og han ser derfor heller ingen grund til, hvorfor han skulle fortryde det.

»Det er min kunstform, min måde at udtrykke mig på og min måde at underholde på,« fortæller han til B.T.

Efter turen på toppen af Lillebælt har Alex Porsing fået en masse respons på de sociale medier.

For selvom politiet kom og måtte sige, at de skulle gå ned, fordi det var ulovligt og farligt, har flere af hans 27.000 følgere været positive.

»Jeg har faktisk fået utrolig meget positiv respons. Folk synes, det er så sjovt og så sejt,« fortæller han til B.T.

Alex Porsing påpeger dog, at han er professionel stuntman, og derfor opfordrer han heller ikke til, at andre skal klatre på Den Gamle Lillebæltsbro.



»Man skal vide, at det er livsfarligt, og at jeg er professionel, så jeg har styr på, hvad jeg laver. Jeg vil ikke opfordre andre til at gøre det,« afslutter han.