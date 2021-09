Mange har nok prøvet at køre over den Gamle Lillebæltsbro. Nogle har måske også prøvet bridgewalking ovenpå broen.

Tirsdag aften fik naboer til broen dog et noget uvant syn, da der pludselig gik to personer rundt ovenpå broen uden for åbningstiden.

Det fortæller vagtchef Jesper Duus ved Sydøstjyllands Politi.

»To ungesvende var gået en tur på den Gamle Lillebæltsbro uden for åbningstiden. Det må man ikke,« siger vagtchefen til B.T.

Det var borgere, som er bekendt med attraktionens åbningstider, der fornemmede, at der var et eller andet galt.

De to mænd kom selv ned fra broen, efter politiet kaldte dem ned.

Broen er ifølge Visit Lillebælt op mod 60 meter høj.

Vagtchefen kender ikke i skrivende stund til de to mænds alder, men en ting er sikkert. De var ikke koblet til sikkerhedssystemet, som bridgewalking gør brug af.

»Vi må kraftigt opfordre til, at ingen andre gør det,« siger Jesper Duus.

De to blev sigtet for ulovlig indtrængen og sendt fra stedet med en bøde og bestemt besked om, ikke at gøre det igen.