Han fik danskernes hjerte til at banke for cykelsporten, men hans eget har det svært lige nu.

Jørn Mader fortæller til Se & Hør, at han er uhelbredeligt syg, og at hjertet kun pumper på 7 procents kraft.

»Det betyder også, at jeg kan falde om hvert øjeblik. Jeg sagde til min læge, at jeg glæder mig til Tour de France i år. 'Det er det mest optimistiske, jeg nogensinde har hørt!' sagde han så. Han er ikke typen, der stikker blår i øjnene,« siger han med den lune, som gjorde ham landskendt som Tour de France-kommentator sammen med Jørgen Leth.

Mader har ondt, får kramper i brystet og skal hvile rigtig meget.

B.T. har forsøgt at kontakte den garvede kommentator for uddybning omkring helbreddet, men det har ikke været muligt i skrivende stund.

Han var Tour de France-stemmen fra 1989 til 2003, hvorefter Thomas Kristensen overtog den tunge tjans på TV 2 - en opgave der var hård at løfte, har Kristensen forklaret B.T.

Sidste år udgav den legendariske duo Mader og Leth en samtalebog og drog også på turné på trods af, at begges helbred havde set bedre dage.

»Folk er jo så bange for at tale om kærlighed i Danmark, derfor er det vigtigt at bruge sådan et ord,« sagde Leth dengang om venskabet.