»Folk er jo så bange for at tale om kærlighed i Danmark, derfor er det vigtigt at bruge sådan et ord. Det er ikke noget seksuelt eller noget.«

Ordene kommer fra en af Danmarks mest ikoniske stemmer, Jørgen Leth, da han skal sætte ord på venskabet med sin tidligere medkommentator Jørn Mader.

Gennem 14 år fulgtes de på de franske landeveje, da den folkekære duo kommenterede Tour de France og sendte lyden af asfalt, lycradragter og franske slotte hjem til de danske stuer.

Men det var ikke altid udramatisk at være en del af duoen. Det afslører Leth og Mader i deres nye bog, den 'Sidste tour', som du kan læse et uddrag af her.

Jørgen Leth og Jørn Mader ved Tour de France-prologen i 1999. Foto: NILS MEILVANG Vis mere Jørgen Leth og Jørn Mader ved Tour de France-prologen i 1999. Foto: NILS MEILVANG

Jørgen Leth anklagede sin medkommentator for 'Mord på åben skærm' og for at blive 'slagtet' under kommenteringen, dagen efter de havde en uenighed om, hvor deres bil skulle parkeres efter en etape ved Alpe d'Huez.

Det skete i 1994.

»Vi har været for slidte, krukkede eller sådan. Jeg kræver meget, jeg er mere dovent anlagt. Jeg vil hellere have, at vi parkerede tættere på målstregen. Det var det, vi blev uenige om,« fortæller Jørgen Leth om episoden, de begge husker.

»Det er sådan nogle små ting, man bliver uenige om, og det kommer jo af, at man har været sammen meget længe og har gået hinanden på nerverne med forskellige krav. Det kan godt være, at Mader syntes, at jeg var for krævende eller for vanskelig. Så ville han straffe mig. I hvert fald var det ubehageligt at blive lukket ude af samtalen under kommenteringen.«

At dække Tour de France er som at løbe et maraton. Som akkrediteret journalist tilbringer man knap fire uger i selskab med de samme mennesker.

Og derfor kan det hele også gå amok en sjælden gang, fordi tålmodigheden efterhånden er opbrugt.

»Det er et had/kærlighedsforhold. Man bliver rasende på hinanden.«

»Det er meget godt at få sådan nogle ting bragt frem igen. Det skal ikke være en rosenrød beretning om et samarbejde. Det skal også rumme alle modsætningerne,« siger Jørgen Leth om bogen, som udkom 1. juni.

Jørgen Leth bliver 85 år den 14. juni. Foto: Jacob Crawfurd/Byrd Vis mere Jørgen Leth bliver 85 år den 14. juni. Foto: Jacob Crawfurd/Byrd

»Der er nogle problemer i kærlige forhold eller i et godt venskab. De har jo nogle kriser. Dem har vi oplevet i høj grad, vi kan også huske dem. Men vi kom jo videre.«

Selvom det ikke skete særlig tit, var det de respektive temperamenter, som kunne splitte de to TV 2-stjerner ad.

Men også deres forberedelser var vidt forskellige, afslører Jørgen Leth.

»Mader lukkede altid døren til sit værelse. Ingen skulle forstyrre ham, heller ikke personalet. Og så havde han kæmpe tasker med aviser fra hele året med. Det var hans forberedelse. Jeg havde anderledes styr på mit og mindre volumen med. Men han havde brug for at være alene på sit værelse en hel uge inden Tour de France startede.«

»Han pakkede de her kæmpe tasker op og lagde alt ud på sin seng og på borde. Jeg kom aldrig ind at se det, men det må have været vildt. Han er en smule flov over det.«

Duoens Tour-eventyr stoppede i 2003, da Jørn Mader blev flyttet til andre opgaver på TV 2 Sport af den daværende sportschef, Morten Stig Christensen.

Det var også ham, der var ansvarlig for Jørgen Leths fyring i 2005 i kølvandet på Leths kontroversielle bog 'Det uperfekte menneske'.

Siden da kom Leth tilbage til TV 2, men en sjov krølle er, at det faktisk er Morten Stig Christensens søn, Christoffer, som har lavet bogen med Jørn og Mader.

»Det har også en pikant berøring med min affære, da jeg blev fyret, for han er søn af Morten Stig Christensen. Det har vi grinet ad et par gange,« siger Jørgen Leth.

Han tror ikke, at bogen giver nogen anledning til, at de to kommentatorer begynder at ses privat – det har de aldrig gjort.

Alligevel har det gjort noget ved Leth & Mader.

»Jeg er vanvittig glad for, at vi nu nyder den anerkendelse, og at han (Mader, red.) bliver trukket med op af den begejstring, der er lige nu,« fortæller Jørgen Leth – under en måned før Tour de France starter i danske København.

»Det er godt for mig, men især godt for ham selv at blive anerkendt nu. Han er jo blevet skubbet lidt ud i skyggen af min egen person. Men vi har hele tiden bevaret vores venskab, og jeg har været så glad for at kunne trække ham med ind i lyset nu.«