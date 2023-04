Lyt til artiklen

Thomas Kristensen har været med på TV 2s Tour de France-dækning i 18 år, men i år slutter det.

Det rutinerede tv-mand har haft utallige roller under Touren: kommentator, studievært og vaskekone. Det sidste skal vi nok vende tilbage til.

Først tog han afsked som Danmarks mest velkendte håndboldstemme, og ved næste Tour de France holder han fri i juli for første gang siden 2003. Nu gælder det kun fodbolden.

»Selvfølgelig er det vemodigt, for det har været en fantastisk rejse. Men det er også noget, jeg gør med glæde og stolthed. Jeg har vidst det i et stykke tid, og det er en del af den turnaround, som jeg laver i mit arbejdsliv nu. Fodbolden er så tungt og stort et stofområde, at hvis du vil dedikere dig til den, så er det klogest at holde fingrene fra det andet,« siger han til B.T.

»Håndbold og cykling har været fantastiske arbejdsopgaver, men man kan ikke det hele. Jeg er bare super glad for, at TV 2 har givet mig så stor en rolle på fodbolddækningen.«

»Det er det, jeg altid har drømt om, siden jeg begyndte som lokalradio-dreng som 14-årig. Jeg ville være fuldtidsfodboldkommentator. Det tog lidt tid, men nu er den her,« siger han med et grin.

»Det nyder jeg helt vildt, og så må jeg også sige, at jeg glæder mig til – for første gang siden 2003 – at have fri en juli måned. Min familie kan også se mig i december og januar. Der har jo været en voldsom rejseaktivitet.«

Cykelløbet i Frankrig, der er et sandt flagskib for TV 2 hver sommer, har virkelig trukket tænder ud sommetider.

»Tour de France er uden sammenligning det suverænt hårdeste, man kan blive sendt ud til. Nu har jeg været rimelig berejst i de 20 år, jeg har været på TV 2, og det har altid været med en vis frygt, at jeg har begivet mig ud til Touren.«

»Det æder dig stille og roligt op. Det er 3,5 uger, hvilket der ikke er mange sportsbegivenheder, der er. En fodboldslutrunde kan være det, men der er hviledage og pauser imellem – her kører det bare, og du flytter dig hver dag. Det er virkelig en, man kan mærke i systemet.«

Særligt hans første møde med det franske mega-event var benhårdt.

»Det allerførste Tour de France, jeg dækkede, var som kommentator i 2004, hvor jeg overtog for Jørn Mader,« siger han om den legendariske kommentator, hvis sko skulle udfyldes – på Kristensens egen facon.

»Der var så meget fokus på det, at det var en kæmpe udfordring, og det pressede mig selvfølgelig enormt meget mentalt,« lyder det klart.

Derudover var cykelsporten et svært sted.

»Jeg blev smidt ind i en tid, hvor der var meget turbulens i cykelsporten, og Operacion Puerto (kæmpe dopingsag fra 2006, red.) eksploderede jo i hænderne på mig. Det var svært at navigere i, for hvem fanden kan man nu stole på? Det var også en af årsagerne til, at jeg selv tænkte, at værtsrollen var mere noget, jeg skulle søge, for så kunne jeg få det mere på afstand.«

Han fortæller, at der også var mange tilfældigheder i rolleskiftet. Pludselig kom den også cykel-kyndige Dennis Ritter til, og så lå rokaden i 2007 ligefor.

Thomas Kristensen i studiet. Foto: Ebbe Rosendal / TV 2 Vis mere Thomas Kristensen i studiet. Foto: Ebbe Rosendal / TV 2

Inden da havde Thomas Kristensen stiftet bekendtskab med den mindre glamourøse del af livet som rejsende kommentator. Her luftede han det beskidte vasketøj – i bogstaveligste forstand.

»Man kommer rigtig tæt på hinanden under et Tour de France. I 2006 var vi pressede på tøj, for det bliver jo også beskidt. Vi havde hviledag på Alpe d'Huez, og vi havde en uge igen – alle havde kun beskidt tøj tilbage.«

Der var jeg ovre og banke på hos en lokal fransk kone, der havde et lille hus på toppen, og så spurgte jeg, om jeg måtte leje hendes vaskemaskine en dag. Det sagde hun ja til, og så tog jeg hele TV 2-holdets vasketøj og fik set kollegernes beskidte underbukser, siger han med et grin.

I den mere alvorlige afdeling måtte han som studievært gå til nogle meget tunge opgaver.

»Jeg har altid været drevet af også at lave den tunge journalistik, og der er cykelsporten en stor udfordring. Det er jo ikke noget, som folk altid har lyst til at tale om.«

»Jeg har fået Frank Høj til at indrømme dopingmisbrug for åben skærm, fået Michael Rasmussen til at fortælle, hvordan han gjorde det, og krydsforhørt Bjarne Riis i en halv time i et dopingprogram. Journalistisk set er det fantastiske opgaver, men det er da også nogle af dem, hvor man tænker sig ekstra godt om. Der skal man nemlig holde tungen lige i munden.«

Livet i cykelstudiet blev dog en del nemmere med de velkendte eksperter ved hans side. Især Henrik Juul får en byge af kærlighed.

»Han har været enestående og min evige tryghed. Rolf Sørensen har jeg meget at takke for i forbindelse med at lære cykelsporten at kende, da jeg gik i gang i 2003. Jeg nåede også at arbejde sammen med Jørgen Leth, og det kommer jeg heller ikke til at glemme. Der er kun én Jørgen Leth.«

Han fremhæver glæden ved sidste års TV 2-opfindelser, eksperterne Christian Moberg og Emil Vinjebo. De arbejdede alle tæt sammen, og Kristensen føler sig overbevist om, at der også står folk klar til at overtage hans opgaver.

»Nogle gange skal man stoppe op og være realist. Jeg siger til mig selv, at jeg skal nyde det, som jeg har været med til, og at man ikke kan det hele.«

»Der er ikke nogen, man ikke kan erstatte – heller ikke Thomas Kristensen.«

