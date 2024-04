Caroline Wozniackis French Open-drøm hænger i en tynd tråd.

For efter den danske verdensstjerne onsdag tabte i anden runde i Charleston, kan hun nemlig ikke længere nå at skrabe nok ranglistepoint sammen til at komme i top 104 og dermed få en direkte plads ved årets næste grand slam-turnering inden skæringsdatoen 15. april.

I stedet skal hun håbe på et wildcard eller tilmelde sig kvalifikationsturneringen i Paris.

Begge dele ser dog – i skrivende stund – lidt svære ud i forhold til at blive en realitet. Det kan dog stadig ende med at ske.

Men allerede i februar afslørede danskerens far, Piotr Wozniacki, over for B.T., at et eventuelt wildcard ikke er noget, som de regner med at blive tildelt.

Og hvis danskeren vælger at gå hele vejen igennem kvalifikationen til French Open, så kræver det tre svære kampe på få dage, inden hun overhovedet kan træde ind i hovedturneringen.

Ifølge B.T.s oplysninger har Caroline Wozniacki endnu ikke besluttet sig for, om hun vil tilmelde sig kvalifikationen i den franske hovedstad.

Uret tikker dog så småt for den danske verdensstjerne.

For i en mail til B.T. oplyser French Open-arrangørerne nemlig, at hun skal have kontaktet dem inden skæringsdatoen for tilmelding, som lukker 29. april.

Arrangørerne bekræfter desuden, at danskeren ikke har givet nogle tegn på, at hun ønsker at tage vejen igennem kvalifikationen – endnu.

»Vi har endnu ikke hørt noget fra Caroline Wozniacki med henblik på kvalifikationsturneringen,« lyder det videre i mailen.

Caroline Wozniacki ligger i skrivende stund nummer 118 på verdensranglisten – altså kun 14 pladser fra den direkte billet til French Open, der begynder 26. maj.