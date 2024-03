Caroline Wozniacki har kniven for struben de kommende uger.

I hvert fald hvis hun vil være helt sikker på at få en plads ved årets næste grand slam – French Open.

Efter denne uges lille eventyr ved Indian Wells, hvor den danske tennisstjerne nåede hele vejen til kvartfinalen, har hun ellers taget et kæmpe spring på verdensranglisten, hvor hun i skrivende stund ligger nummer 129.

Men Caroline Wozniacki mangler stadig en del point, før hun er garanteret en direkte plads i French Opens hovedturnering, og det begynder for alvor at lægge et kæmpe pres på danskeren.

Foto: Clive Brunskill/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Clive Brunskill/AFP/Ritzau Scanpix

Årsagen er nemlig, at danskerens lejr ikke regner med, at hun bliver tildelt et wildcard til den prestigefyldte grusturnering i Paris.

Og derudover rykker skæringsdatoen for, hvornår de 104 spillere, der er bedst placeret på WTA's rangliste på den pågældende dato, bliver tildelt en direkte plads, tættere på.

Helt konkret har Caroline Wozniacki omkring fire uger til at hente nok ranglistepoint for at være sikker på en plads ved grand slam-turneringen.

Det oplyser French Open-arrangørerne i en mail til B.T.

»Der bliver uddelt otte wildcards til både mændenes og kvindernes hovedturnering. 104 spillere bliver tildelt en direkte plads i hovedturneringen baseret på den WTA-rangering, der ligger fast 15. april,« lyder det.

Arrangørerne ønsker dog ikke at svare på, om Caroline Wozniacki er i spil til ét af de mange wildcards.

Også selv om de bekræfter, at danskeren allerede har anmodet om et.

»Hun har sendt en anmodning. Beslutningen vil blive truffet kort før turneringsstart,« skriver de videre.

Foto: Clive Brunskill/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Clive Brunskill/AFP/Ritzau Scanpix

På nuværende tidspunkt er den danske verdensstjerne kun tilmeldt Miami Open som den eneste WTA-turnering, hvor der kan hentes yderligere ranglistepoint inden skæringsdatoen.

Og derfor udelukker Wozniacki-lejren da heller ikke, at der kan ende med at blive tilføjet en ekstra turnering i kalenderen inden 15. april.

Det afhænger dog af, hvor langt danskeren kommer ved Miami Open i næste uge.

»Går hun i kvartfinalen dér, så ser det jo pludselig rigtig godt ud. Vi har nemlig heller ikke hørt fra arrangørerne i Paris. Det plejer også at give deres wildcards til primært franske spillere,« fortæller danskerens bror, Patrik Wozniacki.

På nuværende tidspunkt tyder alt på, at den danske tennisstjerne netop skal nå en kvartfinale i Miami for at stryge ind i top 100.

Sker det ikke inden 15. april, er der dog stadig den mulighed, at Caroline Wozniacki kan træde ind i French Opens hovedturnering, hvis hun vinder kvalifikationsturneringen.

French Open begynder 26. maj.