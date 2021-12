Den russiske tennisstjerne Andrey Rublev har fået en forsinket julegave.

Problemet er bare, at det er en særdeles dårlig én af slagsen.

For den 24-årige superstjerne er nemlig blevet smittet med coronavirus. Det skriver han selv i et opslag på Twitter.

'Jeg er uheldigvis testet positiv for coronavirus, men jeg har minimale symptomer, og jeg er i isolation samt overholder alle protokoller,' forklarer Rublev i opslaget.

Den unge tennisspiller, der er fuldt vaccineret, var egentlig i gang med at forberede sig til den prestigefyldte Australian Open i januar, men den forberedelse må nu i stedet sættes på pause i en kort periode.

Samtidig fortæller Andrey Rublev, at han er meget påvirket af hele verdens kamp mod den dødelige virus, som for atter har fået et solidt greb om verdens befolkning.

'Jeg er meget ked af det og bekymret over det, der sker. Pas på jer selv og tag jer af jeres familie,' skriver han videre i opslaget.

Den russiske tennisspillers positive test er blot den seneste i en række af andre tilfælde hos superstjerne, der er blevet ramt af coronavirussen.

Både Rafael Nadal, Denis Shapovalov, Ons Jabeur og Belinda Bencic er testet positive efter at have deltaget ved en opvisningsturnering i Abu Dhabi tidligere på måneden.

En turnering, som nu har fået stemplet 'supersprede-rbegivenhed'.

Andrey Rublev ligger i skrivende stund nummer fem på verdensranglisten.